القوات المسلحة اليمنية: الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 67 غارة استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات عدة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين