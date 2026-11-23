الشيخ دعموش يؤكّد أنّ وقف العدوان على لبنان شرط إيران الأوّل ويقول إن السلطة معنيّة بإثبات ولائها للوطن

أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ الجمهورية الإسلامية تصرّ على إدراج وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان شرطًا أوّل في المفاوضات مع الولايات المتحدة. ودعا، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيّد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه، إلى التراجع عن الإجراءات والقرارات التي اتّخذتها السلطة ضدّ المقاومة والعودة إلى الحوار البنّاء.

واعتبر الشيخ دعموش، في وقت يترقّب فيه العالم ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية الأميركية، أنّ الموقف الإيراني بات عامل القوّة الأساسي في يد لبنان، وأنّه يستحقّ الشكر والتقدير من الدولة والشعب اللبناني.

وتوجّه، «باسم مَن نمثّل على امتداد لبنان»، بعظيم الشكر إلى الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها الوليّ الفقيه السيّد مجتبى الخامنئي «حفظه الله»، وإلى الحكومة والشعب الإيرانيَّين، على ما قدّموه للبنان من دعم كبير من دون أيّ شرط أو منّة. وقال إنّ إيران دفعت أثمانًا كبيرة وقدّمت تضحيات نتيجة موقفها المبدئي الداعم لحقّ الشعب اللبناني في تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

ونفى الشيخ دعموش أن يكون لإيران مشروع خاصّ في لبنان، مؤكّدًا أنّ مشروعها الوحيد هو دعم حقّ لبنان في التحرير بإرادة أبنائه. وأشار إلى أنّها عرضت مرارًا على الدولة تقديم مساعدات لإعادة الإعمار عبر المؤسّسات الرسمية، واتّهم السلطة اللبنانية بتفضيل إرضاء الإدارة الأميركية على حساب إعمار بلدها.

ورأى أنّ الإساءة إلى العلاقة التاريخية مع إيران وإلى دورها المشرف في دعم الشعب اللبناني تتجاوز استهداف طائفة أو محبّي إيران، وتمسّ لبنان ومصالحه الوطنية. ووصفها بأنّها تنكّر لحقائق التاريخ ووقائع الحاضر واسترضاء للخارج.

وقال الشيخ دعموش إنّ اللبنانيين يعرفون مَن يتدخّل في شؤون بلدهم ويملي على السلطة قراراتها، وإنّ الصالونات السياسية في لبنان تضجّ بالحديث عن ذلك. وأكّد أنّ إيران «الدولة الوحيدة التي لا تتدخّل» في شؤون لبنان، مستدركًا «اللهمّ إلّا إذا كان هناك مَن يريد أن يصنّف اللبنانيين على هواه».

واتّهم الشيخ دعموش سفارات ومبعوثين أجانب بالتسلّط في الآونة الأخيرة على قرارات الدولة حتى باتت، «مسيّرة ولا تملك قرارها»، وتخضع لوصاية خارجية أفقدتها القدرة على إدارة شؤون البلد وفق ما تقتضيه مصلحة اللبنانيين. وقال إنّ الإدارة الأميركية، عبر سفارتها في لبنان، وبعض الجهات الخارجية تستخدم «الأوامر الجوّالة عبر الهاتف» للتحريض وافتعال مشكلات داخلية ودفع اللبنانيين نحو الصدام، وإنّ إجراءات السلطة التعسّفية الأخيرة جاءت تلبيةً لهذه الأوامر.

وأشار إلى أنّ التدخّل الخارجي بلغ حدّ إصدار أوامر إلى بعض الأجهزة الرسمية القضائية والأمنية والمالية لاتّخاذ خطوات ضدّ فئة من الشعب اللبناني، معتبرًا أنّ ذلك يهدّد بتقويض أسس الدولة ودورها في حماية الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

واعتبر الشيخ دعموش أنّ السلطة قدّمت «أكبر خدمة للعدو» بتوقيعها على «اتفاق الإطار المشؤوم»، متّهمًا إيّاها بالتخلّي عن سيادة الدولة على أرضها. وقال إنّ الاتفاق شكّل خطرًا على السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية وبقاء لبنان وطنًا بحدوده المعترف بها دوليًّا.

وقال إنّ الشعب اللبناني «متّهم بانتمائه»، مؤكّدًا أنّ «الشعب هو لبنان» وأنّ السلطة هي المعنيّة بإثبات ولائها للوطن. ورأى أنّ تحوّل السلطة إلى فريق سياسي داخلي يستقوي على الشعب اللبناني بدعم خارجي يعمّق الهوّة بين اللبنانيين ويزيد الانقسام ويهدّد الوحدة الوطنية.

وأضاف أنّ خطاب السلطة التحريضي ضدّ فئة كبيرة من الشعب اللبناني يخرجها عن الدور الوطني الذي يمليه عليها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وأنّها تقدّم الدولة كأنّها «حزب فئوي يصارع بقيّة اللبنانيين». وقال إنّ سلطةً تتصرّف على هذا النحو «لا تؤتمن على مصير البلد ولا على مستقبله»، وإنّها شأن أيّ سلطة تأتي وتذهب، ويبقى الشعب والوطن والدولة.

ورأى الشيخ دعموش أنّ إجراءات السلطة وافتراءاتها بحقّ جزء كبير من الشعب اللبناني تدفع نحو الصدام الداخلي، وأنّ خطاب الاتّهام والتحريض والكراهية الذي تشارك فيه السلطة ووسائل إعلام «خبيثة» وأقلام «مأجورة» يوتّر البلد ويزيد الانقسام بين اللبنانيين. وحذّر من أنّ الانصياع للإملاءات الأميركية والاستجابة للضغوط الخارجية الدولية والإقليمية يقوّضان الاستقرار ويأخذان البلد نحو الخراب.

واعتبر أنّ أداء السلطة الكيدي والتعسّفي غير المسؤول يدفع البلد نحو الفتنة التي يريدها الآخرون، وأنّ حكمة المقاومة وصبرها جنّبا البلد الانزلاق إليها حتى الآن، مؤكّدًا أنّهما ينبعان «من موقع القوّة وليس من موقع ضعف». وشدّد على أنّ الحلّ يقتضي التمسّك بعناصر قوّة لبنان، وفي مقدّمتها المقاومة والوحدة الوطنية.

وأكّد الشيخ دعموش حرص حزب الله على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ووحدة اللبنانيين، وإصراره على منع انزلاق لبنان إلى فتن داخلية اتّهم الإدارة الأميركية بالتخطيط لها. وقال إنّ الحزب يرفض الصدام بين اللبنانيين ويعمل مع كلّ المخلصين في البلد لتجنّب أيّ صراع داخلي، وإنّه سيواجه محاولات «المرتهنين للخارج» فرض الإملاءات على الشعب اللبناني أو أخذ البلد إلى حيث يريد العدوّ الصهيوني.

وقال إنّ «معركتنا هي مع العدو الصهيوني»، وإنّ ما يريده الحزب هو تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإعمارها. وأكّد أنّ لبنان «لن يدخل في العصر الإسرائيلي»، مهما قدّمت السلطة من تنازلات مجّانية ومهما حاول المستكبرون دعم الاحتلال، مضيفًا «هم سيرحلون، وسيبقى شعبنا وستبقى المقاومة».

وشدّد على أنّ إرادة الشعب اللبناني ستبقى الأقوى، رغم كلّ ما تعرّض له البلد بعد العدوان الإسرائيلي، لأنّ اللبنانيين أصحاب الأرض والحقّ في الدفاع عن وجودهم وبلدهم. وقال إنّ «الزمن سيبقى زمن المقاومة»، لأنّها باقية بقاء الشعب والأرض، وإنّها «تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا». وأكّد أنّ أيّ قوّة على وجه الأرض لن تستطيع سلب اللبنانيين حقّهم المشروع في تحرير أرضهم.

وربط الشيخ دعموش قدرة عوائل الشهداء على التحمّل بثقتها بوعد الله سبحانه وتعالى وبما أخبر به عن الشهداء في جواره. وقال إنّ بيئة المقاومة وجمهورها يتحلّيان بالقدرة نفسها على تحمّل الفقد، وإنّ هذه البيئة المؤمنة والمجاهدة والمضحّية تواصل الطريق رغم فقدها الشهداء، و«لا يتسلّل إليها الوهن أو الضعف أو اليأس».

وجدّد الشيخ دعموش العهد للشهيد السيّد أبي علي ورفاقه وإخوانه الشهداء ولكلّ الشهداء الأبرار، قائلًا «سنحمل رايتهم ونكمل طريقهم، طريق المقاومة، ونحفظها حتى تحقيق أهدافهم التي استُشهدوا من أجلها».

المصدر: موقع المنار