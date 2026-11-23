المؤتمر الشعبي اللبناني يزور النبطية في ذكرى الاستقلال ويؤكد التضامن مع الجنوب

لمناسبة ذكرى الاستقلال، وتأكيداً على التضامن مع الجنوب وأهله، زار رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني عبد الناصر المصري مدينة النبطية، على رأس وفد ضم قيادات من المؤتمر وشخصيات من مختلف المناطق.

وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من الشخصيات والفعاليات المحلية، بينهم إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، ورؤساء بلديات النبطية وحبوش وكفررمان وكفرتبنيت.

وجدد المصري موقف المؤتمر الشعبي الرافض للتفاوض المباشر مع العدو، منتقداً ما وصفه باتفاق إطار مذل، معتبراً أنه أتاح للعدو مواصلة الاعتداءات على قرى الجنوب وتدميرها أمام أعين الأهالي، في ظل غياب تحرك السلطة اللبنانية.

المصدر: موقع المنار