رابطة المعلّمين المسلمين تدين اقتحام مدرسة دبل الرسمية وتدعو إلى فتح تحقيق

أدانت رابطة المعلّمين المسلمين في لبنان بأشدّ العبارات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دبل المتوسّطة الرسمية في الجنوب واستغلال وجود التلامذة في مشاهد عسكرية ودعائية، معتبرةً أنّ ما جرى ينتهك حرمة المؤسّسات التربوية وحقوق الأطفال ويمسّ برسالة المدرسة الإنسانية.

ودعت الرابطة، في بيان، الدولة اللبنانية، ولا سيّما الوزارات والإدارات المعنيّة، إلى فتح تحقيق وتوثيق ما جرى ومتابعة القضية أمام الجهات الدولية المختصّة، لمنع تكرار الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسّسات التربوية وكرامة التلامذة.

وأكّدت أنّ زجّ الأطفال في استعراضات إعلامية، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي القرى الجنوبية، يشكّل اعتداءً على كرامتهم وحقّهم في التعليم والأمان، وانتهاكًا للمواثيق والقوانين الدولية.

وحيّت الرابطة صمود أهالي دبل وعين إبل ورميش وسائر قرى الجنوب، داعيةً الجهات الرسمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين والمؤسّسات التربوية وضمان حقّ التلامذة في التعليم بأمان وكرامة.

وجدّدت وقوفها إلى جانب المعلّمين والتلامذة والأهالي في الجنوب، مؤكّدةً أنّ «المدرسة ستبقى منارة للعلم والحياة»، وأنّ «التمسّك بالتعليم والأرض هو عنوان الصمود والمستقبل».

المصدر: موقع المنار