النائب ايهاب حمادة: يحتفل البعض بعيد الاستقلال هذا العام بمعايير جديدة وهي أن تكون محتلًّا من العدو الإسرائيلي

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة إن البعض في لبنان أتحفنا بمعنى آخر للاستقلال، وبمعايير جديدة مختلفة، تناقض المعنى والمعايير الحقيقية للاستقلال.

وخلال الاحتفال الحاشد، الذي أُقيم في حسينية الإمام المهدي (عج) في الهرمل، إحياءً للذكرى السنوية الثانية لارتقاء مدير الرعاية الصحية في البقاع الشهيد الدكتور بلال حسن قطايا، بحضور حشد من الفعاليات والأهالي، أضاف حمادة أن “بمفهوم هذه السلطة المستجلبة من الخارج، بما يخالف أي مفهوم للاستقلال، يقدمون لبنان للمحتل، الذي يتدخل في تركيبته وقضائه وماليته وحقوق أبنائه سفير من هنا أو منتدب من هناك، ليصوغ تحقيقًا، وليركب ملفًا، وليقود قاضيًا، وليصدر حكمًا، وهو يتبجح ويحتفل بعيد مزور للاستقلال.

وخلال كلمته في احتفال الذكرى السنوية لارتقاء الشهيد صلاح نصري ناصر الدين، أُقيم في مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر في قضاء الهرمل، بحضور حشد من الفعاليات والأهالي، علق النائب حمادة على خطابَي رئيسَي الجمهورية والحكومة بذكرى عيد الاستقلال، الذي كان يفترض أن يكون خطاب الاستقلال للبنان، حتى على مستوى الشعار، وأن نرى الحد الأدنى من معناه متوفرًا”.

أضاف حمادة: “يحتفل البعض بعيد الاستقلال هذا العام بمعايير جديدة، وهي أن تكون محتلًّا من العدو الإسرائيلي في أرضك وفي قراك، وأن يكون فخامته محتلًّا من الأميركي عبر السفراء، وأن يقودوه حتى في التدخل على مستوى التفاصيل القضائية المركبة من عناوين الحقد والتركيب والاستهداف التي لا قيمة لها”.

تابع حمادة: “أن من معايير الاستقلال الجديد يا دولة رئيس الوزراء تلك الإشارة المستجدة، التي تأتي من يزيد بن فرحان، لكي يضع فلانًا في السجن ويخرج في المقابل قاتلًا متعمدًا متوحشًا من سجن آخر، وليعبر أحدهم عن انتمائه للإسرائيلي”.

المصدر: العلاقات الاعلامية