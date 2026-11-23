القوات المسلحة اليمنية: عشرات الشهداء والجرحى المدنيين جراء استهدافهم من قبل الطيران السعودي في مديرية المقاطرة

اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع انه “في تمام الساعة 11:36صباحاً توجه تشكيل حربي سعودي من نوع “F-15” إلى محافظة تعز ولحج بعد إقلاعه من قاعدة خميس مشيط، وعند الساعة 12:40م نفذ عملية استهداف لعدد من الباصات ووسائل نقل بضائع عامة في منطقة معبق بمديرية المقاطرة وذلك بثماني غارات جوية بقنابل أمريكية نوع “GBU-49” و “GBU-12” مرتكبا جريمة وحشية ومخلفاً عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وغادر منطقة الاستهداف عند الساعة 12:55م وعاد إلى نفس القاعدة.

إن هذه الجريمة الوحشية لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله”.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية