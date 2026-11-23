الديمقراطيون يشترطون التنديد بـ«الأموال السوداء» للمشاركة في مناظراتهم الرئاسية

أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، اليوم الاثنين، أنّه سيشترط على الراغبين في نيل ترشيحه للرئاسة توقيع تعهّد يستنكر «الأموال السوداء» للتأهّل للمشاركة في مناظرات الانتخابات التمهيدية، في إطار استعداداته لاحتمال دخول عدد كبير من المتنافسين.

ويُقصد بـ«الأموال السوداء» الإنفاق السياسي السرّي للتأثير في الانتخابات عبر مجموعات لا تفصح عن هوية مانحيها. وتسعى اللجنة الوطنية الديمقراطية، من خلال هذا الشرط، إلى الحدّ من نفوذ الجماعات التي تنفق خارج إطار الحملات الانتخابية، ويمكنها تخصيص مبالغ غير محدودة لدعم المرشّحين أو معارضتهم من دون الكشف عن مصادر تمويلها.

وتعتزم اللجنة، التي تشرف على الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب، عقد 12 مناظرة للمساعدة في اختيار مرشّحه لسباق البيت الأبيض عام 2028. ووضع الحزب ترتيبات لإجراء بعض المناظرات على مدى ليلتين، بمشاركة 20 مرشّحًا كحدّ أقصى.

وبعد فوزهم على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، يواجه الديمقراطيون منافسة قد تكون شرسة على ترشيح الحزب للرئاسة، في ظلّ غياب مرشّح متصدّر بوضوح حتى الآن.

المصدر: رويترز