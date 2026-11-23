الرئيس نبيه بري: نرفض أن تأتي أي قوة دولية إذا لم تكن تحت علم الأمم المتحدة ونحذّر من عدم وجود شاهد أممي على جرائم إسرائيل واحتلالها كل هذه البلدات في الجنوب