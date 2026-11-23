الحجّار يدين انتهاك حرمة مدرسة دبل ويؤكّد مسؤولية الدولة تجاه أهل الجنوب

دان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار ما شهدته مدرسة دبل الرسمية، خلال اتصال هاتفي برئيس بلدية دبل عقل ندّاف، تناول أيضًا أوضاع أهالي القرى الحدودية الجنوبية في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة.

واعتبر الحجّار أنّ ما حصل في المدرسة «يمثّل اعتداءً مرفوضًا على حرمة المؤسّسات التربوية وكرامة الأهالي، لا سيّما الأطفال الذين من حقّهم أن ينعموا بالأمن والأمان، وأن يعيشوا بكرامة في كنف الدولة ومؤسّساتها الدستورية».

وأثنى على «صمود أهالي القرى الحدودية وتشبّثهم بأرضهم»، مؤكّدًا أنّ «الجنوب وأهله جزء لا يتجزّأ من لبنان، وأنّ مسؤولية الدولة تجاههم ثابتة».

وشدّد الحجّار على أنّ «إنهاء معاناة أهل الجنوب، وتحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واجب وطني ومسؤولية لا مساومة عليها ولا تراجع عنها».

المصدر: موقع المنار