قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وإحراق منازل في الخيام

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام بالتزامن مع إحراق منازل فيها، فيما طال القصف بلداتٍ وأوديةً عدّة في جنوب لبنان. وانفجرت محلّقة مفخّخة عند أطراف حيّ الرويس في مدينة النبطية، وسُجّل تفجير بين بلدتي كونين وبيت ياحون.

وشمل القصف بلدتَي المنصوري وبيت ليف، وأطراف بلدات قبريخا وعيترون وبرعشيت وميس الجبل وزوطر الشرقية وميفدون. كما طال محميّة برعشيت والمنطقتين الواقعتين بين صربين ورشاف، وبين شقرا وميس الجبل.

وقصفت مدفعية الاحتلال أودية السلوقي والحجير وزبقين، كما أطلقت دبّابة تابعة لجيش الاحتلال عددًا من القذائف على وادي زبقين.

وفي كفرشوبا، ألقت محلّقة تابعة للاحتلال قنبلة صوتية على أطراف البلدة، ونفّذت قوات الاحتلال تمشيطًا بالأسلحة الرشّاشة باتجاه محيطها.

وأفادت مراسل المنار بأنّ قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف بلدة كفرتبنيت. وأشار إلى تحرّك آليات الاحتلال من بلدة الطيبة باتجاه بلدة القنطرة، حيث رفعت قوات الاحتلال سواتر.

المصدر: موقع المنار