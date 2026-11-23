بقائي ردا على الرئيس عون: نحترم سيادة لبنان وسلامته الإقليمية احتراماً كاملاً ومطلقاً

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على سؤال حول تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في ذكرى استقلال هذا البلد والمزاعم بشأن التدخل الإيراني في قرارات لبنان واحتلال جزء من أراضي هذا البلد من قِبل الكيان الصهيوني بوصفهما تحديين رئيسيين في مسار تحقيق الاستقلال التام لهذا البلد: نحن أيضاً نكنّ بكل تأكيد الاحترام الكامل والمطلق للشعب اللبناني، والثقافة اللبنانية، وسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. ونكاد لا نجد دولة أخرى كانت ثابتة على هذا الموقف بمثل هذا القدر.

وأضاف بقائي: لكن إذا كان قصده من التدخل هو أننا جعلنا احترام السيادة والسلامة الإقليمية للبنان في صدارة مطالبنا خلال المفاوضات المنتهية إلى تفاهم إسلام آباد، فإذا كان هذا يُعتبر تدخلاً، فينبغي للأصدقاء أن يوضحوا ذلك. موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح. نحن نعتقد أن مشكلة لبنان ليست مشكلتين بل مشكلة واحدة؛ فمسألة لبنان الأساسية هي الاحتلال الصهيوني، والعدوان والهجمات اليومية لهذا الكيان ضد لبنان، وانتهاك حُرمة هذا البلد، وتهديد الشعب اللبناني وسیادة لبنان؛ وهو وضع استمر لعقود.

وصرح قائلا: إن المقاومة اللبنانية تأسست لمواجهة ماذا؟ إن المقاومة اللبنانية التي تُعد مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي والمنطقة، أُنشئت لمواجهة العدوان والاحتلال وانتهاك السيادة اللبنانية. المقاومة هي ركيزة اقتدار وقوة لبنان. نحن بلا تردد نرغب في إقامة علاقات جيدة مع لبنان ونؤكد أن العامل الوحيد لانتهاك استقلال لبنان وسيادته هو الكيان الصهيوني؛ الكيان الذي يستمر بطبيعة الحال في اعتداءاته ضد لبنان بدعم من أمريكا، تلك الدولة التي نصّبت نفسها للأسف في موقع الوسيط أيضاً.

المصدر: مواقع