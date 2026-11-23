اتهامات دولية للسعودية بإفشال التوصل لاتفاق خلال مؤتمر المناخ كوب31

مع امتداد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب31 إلى فترة إضافية غير مسبوقة، اشتكى أحد المفاوضين من دولة جزرية صغيرة من إلغاء اجتماع كان مقررا مع رئيسي ​المؤتمر من تركيا وأستراليا للمرة الثانية.

وبحسب مفاوضين من أوروبا ودول جزرية صغيرة وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، حظي مسؤولون سعوديون بإمكانية وصول منتظمة إلى رئاستي المؤتمر، ‌بما أتاح لهم نفوذا بشكل غير متوافق في مؤتمر أنطاليا.

وقال هؤلاء المفاوضون إن الرياض كانت في طليعة المعارضين لإدراج صياغات تدعو إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفين أن ذلك كان السبب الرئيسي وراء عدم التوصل إلى اتفاق سياسي للمرة الأولى منذ عام 2009.

وقال الاتحاد الأوروبي وعدة دول جزرية صغيرة ودول أخرى شديدة التأثر بتغير المناخ إنها لا تستطيع قبول نص لا يذكر النفط والغاز والفحم، التي يقول العلماء إنها المحرك الرئيسي لظاهرة ​الاحتباس الحراري.

وقال وزير البيئة الأيرلندي دارا أوبراين لرويترز، متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي، عندما سئل عن دور السعودية في المفاوضات “أعتقد أن بعض الدول النفطية اختطفت هذا المؤتمر”.

وقالت الرئاسة التركية ​للمؤتمر في بيان إنه لم تمنح أي مجموعة أو دولة “معاملة تفضيلية”. ولم يصدر تعليق فوري من ممثلين عن السعودية أو أستراليا بشأن هذه ⁠القصة.

وتعارض السعودية، إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منذ فترة طويلة صياغات مناخية تستهدف الوقود الأحفوري، مؤكدة ضرورة أن يظل جزءا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل ​المنظور.

وذكر الوقود الأحفوري صراحة في نصوص مؤتمرات كوب سابقة عقدت في جلاسجو عام 2021 ودبي عام 2023.

لكن عددا من المفاوضين قالوا إن موقف الرياض تعزز في أنطاليا بسبب غياب انخراط أمريكي فاعل ​في مؤتمر كوب31، وعدم وجود تنسيق وثيق بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ساعد في التوصل إلى تسويات خلال مؤتمرات سابقة.

وقالت وزيرة البيئة السنغافورية جريس فو “بدلا من وجود لاعب رئيسي أو اثنين يساعدان في رسم حدود النقاش، أصبحت تلك الحدود أقل وضوحا”.

توقعات متواضعة

بدأ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب31 بتوقعات متواضعة. فقد كانت تركيا، الدولة المضيفة، تدفع باتجاه التعهد بتعزيز الكهربة على مستوى العالم، كما وعدت بالتركيز على تنفيذ الاتفاقات ​المناخية السابقة الهادفة إلى مساعدة العالم على تجنب أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.

لكن الانقسامات تعمقت بعدما أصدرت الرئاسة التركية مسودة منقحة للنص الختامي حذفت أي إشارة إلى الوقود الأحفوري.

ومع قضاء الدول ​الأسبوع الثاني من المفاوضات في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن طيف واسع من الخيارات المطروحة، قال مندوبون ومراقبون إن السعودية تمسكت بموقف ثابت مفاده أن النص يجب ألا يتضمن أي ذكر للوقود الأحفوري، وأن يتضمن ‌بدلا من ⁠ذلك صياغات تدعم تقنيات احتجاز الكربون التي يمكن أن تخفض الانبعاثات الناتجة عنه.

وقال أحد المندوبين من دولة آسيوية مشاركة في المفاوضات إن الرياض عرضت هذه المواقف بوصفها غير قابلة للتفاوض، بل وتمس وجودها.

غير أن السعودية لم تكن الطرف الوحيد غير المستعد لتقديم تنازلات، إذ شدد الاتحاد الأوروبي أيضا موقفه.

وعندما سئل فوبكه هوكسترا مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بتغير المناخ أمس السبت عن سير المفاوضات، قال “إما أن يكون الاتفاق جيدا أو لا يكون هناك اتفاق”.

وعقدت ألمانيا اجتماعات مع الدول الجزرية الصغيرة وأعضاء آخرين في ائتلاف الطموح العالي الذي يضم دولا معرضة لمخاطر المناخ ودولا أفريقية ودولا متقدمة، من ​بينها سنغافورة وكندا.

وخرجت هذه الدول برسالة أيدتها نحو ​130 دولة، أكدت أن أي اتفاق في ⁠أنطاليا يجب أن يتضمن إشارة إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وأرسلتها إلى رئاسة المؤتمر.

وقال مندوبون لرويترز إنه في الوقت نفسه تقريبا، ومع امتداد المفاوضات من مساء السبت إلى الأحد، كان مسؤولون سعوديون وصينيون وروس يترددون بصورة متكررة على مكاتب رئاسة المؤتمر، بينما كان ممثلو ​مجموعات أخرى يواجهون صعوبات في الحصول على اجتماعات.

ردود فعل غاضبة

عندما صدرت النسخة المنقحة من النص في وقت مبكر من اليوم الأحد، ​أثارت ردود فعل غاضبة ⁠من العديد من الدول. فقد تجاهل النص رسالة الائتلاف إلى حد كبير، إذ ظل خاليا من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، كما أبقى على صياغات قوية تدعم تقنيات احتجاز الكربون.

وقال ماينا تاليا وزير تغير المناخ في توفالو آنذاك “يبدو أننا نتفاوض مع السعوديين”.

وبدأ المفاوضون خلال اليوم الأحد يتحدثون علنا عن احتمال انهيار المحادثات من دون التوصل إلى بيان سياسي. وكان المندوبون يغادرون أنطاليا للحاق برحلاتهم الجوية، فيما كان ⁠الوقت ينفد.

وبعد ​بدء الجلسة الختامية العامة عصر اليوم الأحد في أنطاليا، قال رئيس مؤتمر كوب31 مراد قوروم إنه يرى بوضوح عدم ​وجود توافق، مؤكدا أنه لن يطرح أي نص جديد.

وخرج بعض المفاوضين بانطباع مفاده أن الدول المنتجة للوقود الأحفوري، الذي أسهم في تغير المناخ، تتمتع بنفوذ أكبر من الدول الساعية إلى تسريع التحول نحو عالم منخفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت وزيرة ​المناخ الدنمركية سميرة ناوا “يبدو أنه عندما لا يمكن ذكر الوقود الأحفوري في النص الختامي، فإن الدول النفطية تصبح صاحبة الصوت الأعلى في هذا المؤتمر”.

المصدر: رويترز