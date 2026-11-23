المدعي العام لكاليفورنيا يرفع دعوى ضد أوبن إيه. آي بشأن أمن نماذج الذكاء الاصطناعي

قال روب بونتا، المدعي العام ​لولاية كاليفورنيا إنه رفع دعوى ‌قضائية ضد شركة أوبن إيه. آي “لإخفاقها في الحفاظ على ​أمن نماذجها وتعريض ​السلامة العامة للخطر”.

وكتب بونتا في ⁠نشرة أسبوعية أمس الأحد ” ​فضلت شركة أوبن إيه.آي النمو ​والسرعة على السلامة”، وأضاف “تجاهلت العلامات التحذيرية وفشلت في الحفاظ على ​أمن نماذجها”.

وقال “لهذا السبب، رفعت ​في الأسبوع الماضي دعوى قضائية لمحاسبتها”، ‌في ⁠إشارة إلى الدعوى التي رفعتها الولاية في 16 نوفمبر تشرين الثاني.

وفي ​الدعوى القضائية، ​اتهم ⁠بونتا شركة أوبن إيه. آي بتطوير منتج ​خطير دون إجراءات ​أمان ⁠أو رقابة كافية، وذلك عقب تقارير أفادت بأن ⁠نماذج ​الذكاء الاصطناعي التابعة ​لها نفذت هجمات إلكترونية من تلقاء ​نفسها.

المصدر: رويترز