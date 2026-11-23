الاستخبارات الإيرانية تعلن عن تفكيك 4 خلايا عملياتية تابعة لجماعات إرهابية انفصالية واعتقال 27 إرهابياً في محافظة أذربيجان الغربية

اعلنت الاستخبارات الإيرانية عن تفكيك 4 خلايا عملياتية تابعة لجماعات إرهابية انفصالية واعتقال 27 إرهابياً في محافظة أذربيجان الغربية.

وقالت انه:”تم ضبط 52 قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف، و94 مخزناً للسلاح، بالإضافة إلى جهاز واحد من أجهزة ستارلينك، بحوزة هذه الخلايا الإرهابية”.

واضافت:”الخلايا التي جرى تفكيكها كانت تضم خمسة أقسام: التجسس، والعمليات، والدعاية، والدعم اللوجستي، والتمويل، وكانت تعمل الخلايا على نقل الأسلحة من المناطق الحدودية، والمساهمة في نقل أجهزة ستارلينك إلى المدن داخل البلاد لمساعدة العدو الأمريكي الصهيوني المعتدي”.

المصدر: مواقع