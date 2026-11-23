النائب علي المقداد: بأي استقلال نحتفل وأرضنا محتلة والقرار اللبناني مقيّد بالتدخلات الأميركية؟

تساءل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد عن جدوى الاحتفال بالاستقلال في ظل استمرار احتلال الأرض والتدخلات الأميركية التي تقيّد القرار اللبناني، وتُبقي البلاد مكشوفة أمام الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله إحياءً للذكرى السنوية لشهداء بلدة بوداي، بحضور علماء دين وعائلات الشهداء، تساءل المقداد: «أين هذه الاستراتيجية الدفاعية الفعالة التي وردت في خطاب القسم؟ أهي في واشنطن أم في مكان آخر؟»، معتبراً أن حماية لبنان تستوجب مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار طبيعة التهديدات والقدرات المتاحة لمواجهتها.

وأكد أن قوة المقاومة تكمن في قدرتها على مواجهة الضغوط والتحديات، مهما تعددت القوى والدول المتحالفة ضدها، مشدداً على أن تحرير الأرض لا يتحقق عبر مقاربات دفاعية مجزأة، بل من خلال امتلاك عناصر القوة القادرة على مواجهة الاحتلال.

وتخلّل الاحتفال كلمة لعائلات الشهداء ألقتها الجريحة فاطمة دياب، ومجلس عزاء حسيني.