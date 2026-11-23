بقائي: إذا نفذت الولايات المتحدة تعهداتها فسيعود الأمن إلى مضيق هرمز والمنطقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي اليوم الاثنين أنه “إذا نفذت الولايات المتحدة تعهداتها فسيعود الأمن إلى مضيق هرمز والمنطقة في أقصر وقت.”

وحسبما نقلت كالة تسنيم عن بقائي، فإن “إيران ثابتة في الالتزام بتعهداتها وستنفذها في أقصر وقت ممكن إذا التزم الطرف الآخر بالشروط المتعلقة بها”، لافتاً إلى أن ” الالتزام بالتعهدات والشروط معا يظهر جدية إيران في صون حقوقها.”

وتابع “إيران تدرك تماما مطالب الشعب وحقوقه ولن تتراجع في هذا المسار دون أن تتجاهل تعقيدات الموضوع”.

وأشار إلى أن “الشروط المطروحة لا تعد مطالب غير مألوفة أو شروطا مسبقة جديدة فهي جزء لا يتجزأ من حقوق الشعب الإيراني”.

بقائي أعلن أن “العميد مجيد موسوي سيقدم الرد الايراني على السيناريوهات الاميركية في الوقت المناسب ضمن حزمة أنيقة ومنظمة”.

كما اكد أن “الاميركيين فشلوا بالترويج لادعاء وجود تهديد نووي ايراني ويطلقون مزاعم بشأن القنبلة القذرة والسدود الايرانية لتبرير العدوان”.

مشكلة لبنان هي الاحتلال

من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ” المشكلة الأساسية في لبنان ليست تعدّد الأزمات، بل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وهجماته اليومية، والانتهاك المستمر لسيادة لبنان وأمنه”.

وفي السياق، تابع بقائي “نحترم بالتأكيد الشعب اللبناني وثقافته وسيادة لبنان وحاكميته وسلامة أراضيه احتراماً كاملاً ومطلقاً، ومن الصعب العثور على دول كثيرة تتمسك بهذا الموقف إلى هذا الحد. وإذا كان المقصود بالتدخل أننا وضعنا احترام سيادة لبنان وحاكميته وسلامة أراضيه في مقدمة مطالبنا خلال المفاوضات التي أفضت إلى تفاهم إسلام آباد، فعلى الأصدقاء توضيح ما إذا كانوا يعتبرون ذلك تدخلاً. موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح”.



كما اشار إلى ان “المقاومة اللبنانية نشأت لمواجهة العدوان والاحتلال وانتهاك سيادة لبنان، وهي مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي والمنطقة. والمقاومة هي ركيزة اقتدار لبنان وقوته”، موضحاً رغبة بلاده في “إقامة علاقات جيدة مع لبنان، ونؤكد أن العامل الوحيد الذي يعتدي على استقلال لبنان وسيادته هو الكيان الصهيوني، الذي يواصل اعتداءاته على لبنان بدعم من الولايات المتحدة، التي تضع نفسها، للأسف، في موقع الوسيط أيضاً”.

المصدر: تسنيم