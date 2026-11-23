العلامة فضل الله ينعى المطران خضر: كان قامة روحية وفكرية قد تختلف معها ولكنك تحترم صفاءها ونقاءها

نعى العلامة السيد علي فضل الله، المطران جورج خضر، وقال في بيان: “نفتقد المطران جورج خضر، هذه القامة الروحية والفكرية والإنسانية الكبيرة، التي تركت بصمةً مضيئة في الفكر الديني والحوار بين الأديان، وجعلت من الكلمة سلاحاً في مواجهة التعصّب والكراهية والتفرقة والانقسام”.

أضاف: “لقد كان المطران جورج خضر نموذجاً نادراً في غناه الديني والمعرفي، وامتلك شجاعة الانفتاح على الآخر ودراسة تراثه والتعمّق في نصوصه، مؤمناً بأنّ المعرفة هي الطريق إلى التحرّر من الجهل، وأنّ الجهل هو الذي يولّد الكراهية ويغذّي العصبيات والانقسامات”.

ورأى ان المطران خضر حمل مشروعاً إنسانياً وروحياً يتجاوز حدود الطوائف والمذاهب، داعياً إلى الانتقال من الانتماء الوراثي والعصبوي إلى الانتماء الديني الإيماني والأخلاقي الرحب، حيث يكون الحبّ أساس العلاقة مع الآخر، والاختلاف مساحةً للتعارف والتلاقي والتعاون، لا ذريعةً للعداوة والإقصاء.

وأشار إلى أنه كان يؤمن بأنّ التعصّب لا يواجه إلا بالتواضع المعرفي والحب والتسامح واحترام الكرامة الإنسانية، وأنّ على رجال الدين أن يكونوا إطفائيين لنيران الكراهية، لا وقوداً لها.

وأكد أنه حمل همّ الإنسان والوطن، داعياً إلى دولة المواطنة والحرية والقانون والعدالة، ولم تكن فلسطين والقدس بالنسبة إليه مجرد قضية مكان مقدّس، بل قضية شعب يتألم ويعاني، وقضية حقّ وكرامة وإنسان.

وختم: “لقد كان جورج خضر من أولئك الذين يختلف المرء معهم في بعض الأفكار، لكنه لا يستطيع إلا أن يحبّ صفاءهم ونقاءهم وصدق انتمائهم إلى الإنسان وبرحيله نفتقد صوتاً فكرياً وروحياً مميزاً، ورجلاً جعل من الحوار جسراً بين الأديان، ومن المحبة لغةً للتواصل، ومن الدفاع عن الإنسان قضيةً لا تعرف حدوداً طائفية أو مذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية