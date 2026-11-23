خاص | من المنازل إلى المستشفيات… الكلفة الإنسانية للعدوان السعودي على اليمن

محمد أحمد حمود

مع تصاعد العدوان السعودي على اليمن واتساع نطاق الغارات التي طالت المنازل والمنشآت المدنية والصناعية، تتكشف أبعاد الكلفة الإنسانية لهذا العدوان، من سقوط الضحايا وتضرّر المستشفيات والمرافق الصحية، إلى تفاقم النزوح والأزمات المعيشية، وسط تقارير حقوقية يمنية ودولية توثّق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية.

ومن هنا تبرز الإشكالية الأساسية: إلى أي مدى أسهم تصاعد العدوان السعودي على اليمن في تعميق الكلفة الإنسانية والاجتماعية وتدمير المنشآت المدنية والصناعية؟ وما انعكاسات ذلك على الواقع الصحي والمعيشي للسكان، في ظل الجهود الحقوقية الرامية إلى توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها؟

الغارات السعودية على اليمن… حصيلة الضحايا وتدمير المنشآت المدنية والصناعية.

تكشف الإحصاءات الحقوقية اليمنية حجم الكلفة البشرية والمادية للعدوان السعودي على اليمن منذ آذار 2015، إذ أعلن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، في تموز 2026، تسجيل أكثر من 61 ألفاً بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وتضرّر أكثر من 623 ألف منزل و470 مصنعاً ونحو 16 ألفاً و800 منشأة تجارية، فضلاً عن مئات المرافق الصحية والتعليمية (هذا ما ورد ضمن . مؤتمر صحفي لمركز عين الإنسانية حول جرائم تحالف العدوان على اليمن – سبأنت – وكالة سبأ– صنعاء )

ومع تجدّد العدوان العسكري السعودي عقب استهداف مطار صنعاء في 13 تموز 2026، اتسعت دائرة الغارات لتشمل منازل ومنشآت صناعية وأسواقاً ومرافق خدمية. ووفق وزارة الخارجية في صنعاء، تجاوز عدد الغارات والضربات الصاروخية 5264 حتى 19 تشرين الثاني، ما أسفر عن إستشهاد أكثر من 386 مدنياً وإصابة 859 آخرين. كما شملت الاستهدافات الأخيرة مصانع للإسمنت والإسفنج والجلديات، بما يعمّق الخسائر الإنسانية ويهدّد مصادر رزق مئات الأسر اليمنية. (الخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن – سبأنت – وكالة سبأ–صنعاء)

في هذا الإطار كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، في تقريرها الحقوقي «السجل الأسود» الصادر في 18 تشرين الثاني 2026، عن توثيق 159 جريمة بحق المدنيين خلال العدوان السعودي على اليمن، الممتد من 13 تموز حتى 31 تشرين الأول 2026.

وبحسب التقرير، بلغت حصيلة الضحايا 768 قتيلاً وجريحاً، بينهم 232 قتيلاً، منهم 68 طفلاً و35 امرأة، و536 جريحاً، بينهم 137 طفلاً و72 امرأة. وأشار التقرير إلى استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات والمصانع والمزارع والبنى التحتية، فضلاً عن تسجيل انتهاكات بحق الأسرى والمحتجزين، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر أضرار الضحايا. منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان «السجل الأسود» يوثق جرائم العدو السعودي منذ بدء التصعيد – سبأنت – وكالة سبأ-صنعاء

آثار غارات العدوان السعودي على المنشآت الصناعية في اليمن-مصنع الاسفنج في صنعاء بالإضافة الى مصنع في الحديدة.

وفي قراءة لهذه الخسائر البشرية والمادية، رأى الكاتب السياسي اليمني علي المحطوري، في حديث خاص لموقع المنار الإلكتروني، أن حصيلة الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي خلّفه العدوان السعودي على اليمن يعكسان، استنساخاً للنموذج الإسرائيلي في قطاع غزة.واعتبر المحطوري أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والصناعية يكشف عن «انحطاط أخلاقي وفشل عسكري ميداني»، تسعى السعودية إلى التعويض عنهما، بحسب تعبيره، عبر القتل وسفك الدماء وتوسيع نطاق الدمار، محذّراً من أن استمرار هذه السياسة يسهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب اليمني.

تكشف التقارير الحقوقية اليمنية أن تداعيات التصعيد العسكري تتجاوز الخسائر البشرية المباشرة إلى تدمير المنشآت الإنتاجية ومصادر الرزق، بما يضاعف الكلفة الإنسانية والاجتماعية للحرب. كما أن استمرار استهداف الأعيان المدنية، وفق التقارير المذكورة، يهدّد بتعميق الأزمة المعيشية وإطالة أمد الصراع، ويطرح تساؤلات جدّية بشأن حماية المدنيين والمساءلة القانونية.

غارات سعودية تستهدف محطة المفزر للغاز ومبنى شركة النفط في العاصمة اليمنية صنعاء10 نوفمبر 2026.

القطاع الصحي تحت القصف… المستشفيات والخدمات الطبية في مواجهة العدوان

لم تسلم المنشآت الصحية اليمنية من تداعيات العدوان السعودي، إذ كشفت وزارة الصحة والبيئة في صنعاء عن تضرّر عدد من المستشفيات والمراكز الطبية خلال تشرين الأول وتشرين الثاني 2026، بينها مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في العاصمة، ومركز بلعان الصحي الذي أعلنت تدميره بالكامل، ومستشفى الأمومة والطفولة في الشمايتين، ومستشفى المخا القديم، ومركز معشر الصحي في محافظة تعز. التصعيد السعودي على المنشآت المدنية والصناعية يخلف 56 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة – وكالة الصحافة اليمنية

وفي موازاة ذلك، وثّقت منظمة اليونيسف تضرّر ما لا يقل عن 28 مرفقاً صحياً منذ تصاعد العمليات العسكرية في أيلول 2026، بينها خمسة مرافق تدعمها المنظمة. وتأتي هذه الخسائر في ظل أزمة صحية متراكمة منذ عام 2015، سبق أن وثّقت خلالها منظمة أطباء بلا حدود غارات للتحالف بقيادة السعودية على منشآت طبية، أبرزها مستشفيا حيدان في صعدة وعبس في حجة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 40% من المرافق الصحية اليمنية لا تعمل بكامل طاقتها، فيما يحتاج قرابة 20 مليون شخص إلى مساعدات صحية، ما يضاعف الضغوط على المستشفيات والكوادر الطبية في مواجهة تدفّق الجرحى ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية. At least 64 children killed and 64 injured in Yemen as intensified hostilities approach three-month mark

أضرار في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في صنعاء، جراء العدوان السعودي على اليمن 3 تشرين الأول 2026

وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب السياسي اليمني علي المحطوري أن القطاع الصحي في اليمن يواجه تحديات كبيرة نتيجة استمرار الغارات السعودية، مؤكداً أن المؤسسات الصحية والكوادر الطبية تبذل قصارى جهدها للحد من آثار الجرائم السعودية.

ورأى المحطوري أن الهدف من استهداف المستشفيات والمرافق الطبية يتمثّل في ممارسة الضغط الإنساني على صنعاء لدفعها نحو الاستسلام، واصفاً هذه السياسة بأنها «الحماقة بعينها»، لأن الشعب اليمني، كلما وجد نفسه هدفاً للغارات السعودية، ازداد تمسكاً بالرد والمواجهة، ورفض تقديم أي تنازل أو إظهار الضعف أمام ما وصفه بالعدوانية السعودية.

النزوح والأزمة المعيشية… التداعيات الاجتماعية والإنسانية للعدوان

فاقم العدوان العسكري السعودي على اليمن أزمة النزوح والمعيشة المتراكمة منذ عام 2015، إذ كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح نحو 333 ألف شخص، يمثلون أكثر من 55 ألف أسرة، بين مطلع آب والعاشر من تشرين الثاني 2026. وأكدت منظمة اليونيسف أن الأطفال يشكّلون نحو 174 ألفاً من النازحين، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً يوثق التداعيات النفسية والاجتماعية للعدوان والحصار خلال ١٢ عاماً – سبأنت – وكالة سبأ-صنعاء

مشاهد من مخيمات النزوح في اليمن، تعكس معاناة الأسر النازحة وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب العدوان السعودي.

وفي هذا الصدد، أعتبر الكاتب السياسي اليمني علي المحطوري أن هناك معاناة كبيرة في المجالين الصحي والإنساني، لكنه شدّد على أن الجهود التي تبذلها حكومة صنعاء، إلى جانب التكافل الاجتماعي الذي يتميّز به المجتمع اليمني، تسهم في التخفيف من حدّة هذه المعاناة.

وأكد المحطوري أن الشعب اليمني يمتلك قدرة كبيرة على الصبر والتحمّل، انطلاقاً من قناعته بأن «كلفة الاستسلام تفوق بآلاف المرات كلفة الصمود والمواجهة»، وأن عاقبة الصبر ستكون النصر. واعتبر أن تداعيات المواجهة لا تقتصر على اليمن، بل تطال السعودية أيضاً من حيث أمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن الألم متبادل، وإن كانت معاناة الشعب اليمني أكبر، لكنه رأى أن اليمنيين يحتفظون بالكلمة العليا في الميدان، في مقابل ما وصفه بالخسارة العسكرية والأخلاقية التي تتكبّدها المملكة.

وفي ما يتعلق بالنزوح الداخلي، كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، في تقرير نشرته وكالة سبأ في صنعاء بتاريخ 27 أيلول 2026، أن عدد النازحين في اليمن تجاوز 4.8 ملايين شخص، تشكّل النساء والأطفال نحو 80% منهم، في مؤشر إلى حجم التداعيات الاجتماعية والإنسانية المتراكمة للعدوان. ومع تجدد العدوان العسكري، حذّرت وزارة النقل والأشغال العامة في صنعاء من تداعيات إغلاق 14 طريقاً حيوياً في محافظة تعز على حركة السكان، فيما كثّفت الجهات الإغاثية جهودها لمساعدة الأسر المتضررة وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى.

وفي موازاة ذلك، حذّر برنامج الأغذية العالمي من مواجهة 18.3 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما أدّى التصعيد وإغلاق الطرق واضطراب الأسواق إلى ارتفاع الأسعار وتعطّل وصول المساعدات. وفي مدينة تعز، أفادت اليونيسف بانقطاع المساعدات عن أكثر من 800 ألف شخص، وتراجع إنتاج المياه بنحو النصف، وتضاعف أسعار الغذاء والوقود.

ولم تقتصر التداعيات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي والصحة النفسية، إذ ربطت منظمة انتصاف، في تقريرها «جراح خفية تحت الرماد»، بين النزوح وفقدان مصادر الرزق وتفاقم الاضطرابات النفسية والتفكك الأسري، ولا سيما بين النساء والأطفال. WFP warns hunger is surging in Yemen as conflict displaces thousands | World Food Programme

توثيق الانتهاكات… ماذا تكشف التقارير الحقوقية اليمنية والدولية؟

تُظهر التقارير الحقوقية اليمنية والدولية اتساع نطاق الانتهاكات المبلّغ عنها بحق المدنيين والمنشآت المدنية خلال العدوان العسكري السعودي الأخير. ففي تقريره الصادر في 11 تشرين الثاني 2026، وثّق المركز اليمني لحقوق الإنسان 768 واقعة في 16 محافظة، أسفرت، وفق رصده، عن مقتل 398 مدنياً وإصابة 662 آخرين، إلى جانب تسجيل 4,460 غارة جوية. وفي السياق نفسه، كشفت منظمة انتصاف، في تقريرها «السجل الأسود»، عن 159 واقعة شملت استهداف المنازل والأسواق والمصانع والمرافق الخدمية، فضلاً عن انتهاكات من قبل القوات المدعومة سعودياً بحق الأسرى.

تقرير «السجل الأسود» لمنظمة انتصاف يوثّق 159 انتهاكاً بحق المدنيين والمنشآت اليمنية بين تموز وتشرين الأول 2026.

وعلى المستوى الدولي، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش استهداف مطار صنعاء الدولي في 13 تموز 2026، استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، محذّرة من تداعيات الهجمات على البنية التحتية المدنية. وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما حماية المدنيين والأعيان المدنية، والحاجة إلى تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. المركز اليمني لحقوق الإنسان – المركز اليمني لحقوق الإنسان يصدر تقريراً حقوقياً يوثق (768) واقعة و(1060) ضحية خلال (120) يوماً من تصعيد تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن

تصاعد الدخان عقب الغارات السعودية على مطار صنعاء الدولي في 13 تموز 2026، وهي واقعة تناولتها هيومن رايتس ووتش.

وفي ما يتعلق بدور المنظمات الحقوقية وآليات المحاسبة الدولية، انتقد السياسي المحطوري أداء المنظمات الدولية، معتبراً أن معظمها لا يقوم بالدور المطلوب في توثيق ما وصفه بالجرائم السعودية المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومتحدثاً عن وجود «تواطؤ ملحوظ» في التعامل مع هذه الانتهاكات. ورأى المحطوري أن المسار القانوني والدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم سيكون طويلاً، معرباً عن تشاؤمه من إمكانية إنصاف اليمن عبر المؤسسات الدولية. وفي المقابل، أشاد بجهود المراكز والمنظمات الحقوقية العاملة داخل اليمن في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة، مؤكداً أن استمرار هذا العمل يشكّل أساساً للمحاسبة مستقبلاً، وأن الزمن سيأتي، بحسب قوله، لمحاسبة السعودية على ما ارتكبته بحق الشعب اليمني.

المصدر: موقع المنار