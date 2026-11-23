نيويورك تايمز: تقارير استخباراتية تكشف تفاصيل جديدة عن الاختراق الصيني لـ”إنفيديا”

كشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن تفاصيل جديدة في القضية التي تهز شركة “إنفيديا”، موضحة أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ ظلت على اتصال بمسؤول في أكبر وكالة تجسس صينية لأكثر من عام، وذلك في الوقت الذي كانت تقيم فيه علاقة غرامية سرية مع رئيس الشركة الرائدة عالميا في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، جنسن هوانغ، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت المصادر المطلعة على تقارير الاستخبارات أن أليس هوانغ تواصلت مع ضابط في وزارة أمن الدولة الصينية منذ ربيع عام 2025 وحتى خريف هذا العام، وهي فترة تتقاطع مع جزء على الأقل من الوقت الذي ارتبطت فيه بعلاقة عاطفية مع رئيس الشركة الذي استقال من منصبه كـ رئيس تنفيذي لـ”إنفيديا” في وقت سابق هذا الشهر.

كما جمعت وكالات الاستخبارات أدلة تفيد بأن شريكها التجاري كانغ وي (الذي كان يُقدَّم غالبا على أنه زوجها) عمل هو الآخر لصالح وكالة التجسس الصينية نفسها، إضافة إلى التقائها بمسؤولين من وزارة الأمن العام الصينية.

ولم يسبق كشف مدى وتوقيت هذه الاتصالات بجهاز الاستخبارات الصيني من قبل.

وتزامنت هذه الاتصالات مع استحواذ شركة أليس هوانغ “ميغاسبيد” (Megaspeed) على كميات ضخمة من رقائق “إنفيديا” المتقدمة، إذ وُجّه بعضها إلى مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا تخدم شركات تكنولوجيا صينية مثل “علي بابا”، بينما يُشتبه في تهريب جزء آخر منها إلى الصين للالتفاف على قوانين مراقبة الصادرات التي تفرضها واشنطن.

ويحقق المسؤولون الأمريكيون في شبكة الشركات التي تجمع أليس هوانغ وشقيقتها وكانغ وي، وعلاقتها بالجهود الصينية لبناء مراكز بيانات، إضافة إلى تزويد متعاقدين دفاعيين مملوكين للدولة الصينية يقومون بأعمال لصالح الجيش الصيني باستخدام الرقائق المتطورة لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي قوية.

وتساعد هذه المعطيات الاستخباراتية -التي تضمنت سجلات شحن تُثبت دور الشبكة- في توضيح كيفية توصل المسؤولين الأمريكيين إلى الاعتقاد بأن جنسن هوانغ كان هدفا لعملية استخباراتية صينية أوسع، إذ كثّفت وزارة أمن الدولة الصينية دورها لتوفير أفضلية للصين في الذكاء الاصطناعي، وأعاد وزير أمن الدولة تشين ييشين ترتيب أولويات المخابرات لتشمل مهمة جديدة أُعلنت في أبريل/نيسان لمواجهة “الحصار” التكنولوجي وحل “نقاط الاختناق” في أشباه الموصلات والتقنيات الحيوية.

وحسب مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والرئيس التنفيذي لشركة “غارنوت غلوبال”، فإن شبكة شراء وتهريب الرقائق تتوافق تماما مع المهمة الأساسية المعلنة للمخابرات الصينية.

موقف ترمب وتحقيقات واشنطن

وفي هذا السياق، سعى حلفاء جنسن هوانغ، بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب، إلى التقليل من شأن الفضيحة والتشكيك في عمل أليس هوانغ لصالح المخابرات الصينية.

ورغم أن مستشاري ترمب أبلغوه في مناسبتين على الأقل -إحداهما عبر مستشاره للأمن القومي- بالمعلومات الاستخباراتية التي تؤكد صلات أليس هوانغ بوكالة التجسس وعلاقتها بجنسن هوانغ أثناء إدارته للشركة، فإن ترمب فضل عدم التدخل، مبررا ذلك بأنه يرى في هوانغ حليفا قيما وفي “إنفيديا” ركيزة للاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم.

واقترح ترمب مؤخرا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة أن تستعيد الشركة هوانغ وتدعه يعود لعمله، مدعيا أنه لم يُبلّغ إطلاقا بأنها جاسوسة، ومشيرا إلى أن “أي امرأة جميلة قادمة من الصين يُقال إنها جاسوسة”.

وجاء تنحي جنسن هوانغ الفعلي من منصبه هذا الشهر عقب تقارير الصحيفة عن إقامة علاقة غرامية أخرى مع موظفة مرؤوسة له، ويُذكر أن المسؤولين الأمريكيين لم يزودوا هوانغ قط بـ”إحاطة دفاعية” تحذيرية حول صلات أليس هوانغ بالاستخبارات.

وفي حين امتنع البيت الأبيض ومتحدث باسم هوانغ عن التعليق، ولم تستجب الخارجية والسفارة الصينية في واشنطن والأطراف المعنية لطلبات التعليق يوم الأحد، تصاعدت مطالب المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين بعقد إحاطات شاملة.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه” جون راتكليف ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون قد قدما إحاطة لكبار المشرعين هذا الشهر تحوّلت أسئلتها من ملف إيران إلى قضية “إنفيديا”، مخلفة حيرة لدى بعض المشرعين، حيث أجلت الإدارة الأمريكية إحاطة متابعة لكبار كوادر الأمن القومي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات الاستخباراتية ظلت طي الكتمان الشديد داخل الحكومة حتى كشفها إعلاميا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، رغم أن وزير الخارجية ماركو روبيو (الذي يشغل منصب مستشار في الأمن القومي) كان قد صاغ مذكرة سرية مؤرخة في 30 مارس/آذار تشرح صلات أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية.

المصدر: نيويورك تايمز