الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة بإطلاق النار وعمليات النسف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار بكثافة من آلياتها العسكرية شرقي مناطق متفرقة من القطاع، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف للمباني شرقي مدينة غزة الليلة الماضية.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قدمه، قرب مفترق أصداء بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، ولا سيما في منطقة بطن السمين، كما أطلقت النار بكثافة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال، الليلة الماضية، عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، في إطار اعتداءاته المتواصلة على مناطق القطاع.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا، الأحد، جراء استمرار اعتداءات جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي شملت قصفًا وإطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية والطائرات المسيّرة، إلى جانب عمليات نسف للمباني شمالي القطاع.

حصيلة ضحايا العدوان منذ وقف إطلاق النار

وبحسب الإحصائية الخاصة بضحايا العدوان منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي الشهداء 1,678 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 6,095، إضافة إلى انتشال جثامين 851 شهيدًا من تحت الأنقاض.

أما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد ارتفعت إلى 74,745 شهيدًا و176,227 مصابًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام