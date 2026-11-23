اليمن | 22 شهيدًا وجريحًا إثر عدوان سعودي في الحديدة وشهيد في همدان

استهدف عدوان سعودي، اليوم الإثنين، مبنى الإنشاءات التابع للمؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة الحديدة ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن جريمة استهداف الطيران السعودي لمبنى الانشاءات أدت إلى استشهاد أربعة وإصابة 18 آخرين في حصيلة غير نهائية.



شهيد إثر عدوان سعودي على كسارة نيس في منطقة الجائف بمديرية همدان

واستهدف العدوان السعودي ايضا، أمس الأحد، كسارة نيس في منطقة الجائف بمديرية همدان في محافظة صنعاء اليمنية.

وأكد مصدر محلي بالمحافظة استشهاد أحد العاملين في الكسارة جراء العدوان السعودي.

المصدر: وكالة يونيوز