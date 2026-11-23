البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد المنطقة خلال هذا العام



أعربت آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي، عن توقعها انكماش اقتصاد المنطقة في المتوسط خلال العام الجاري، نتيجة تداعيات الصراع المستمر.



وأوضحت بيردي، أن هذا التوقع يأتي رغم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها دول المنطقة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.



وأضافت أن اقتصادات المنطقة دخلت الأزمة وهي تتمتع بقدر أكبر من المرونة مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما شهدت معظم دولها سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.



وتابعت أن البنك الدولي يراقب التطورات الاقتصادية في المنطقة بصورة دورية، ويرى أن الإصلاحات ساعدت الدول على بناء قدرة أكبر على تحمل الصدمات، مضيفة: “الإصلاح يعني تعزيز القدرة على الصمود”.



واستكملت المسؤولة في البنك الدولي: “لكن هذه المرونة لم تكن كافية لتجنب التداعيات الاقتصادية للصراع، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة نموًا سلبيًا في المتوسط خلال عام 2026، فيما تظل آفاق العام المقبل مرتبطة بتطورات الصراع ومدة استمراره”.



وأشارت إلى أن الاقتصادات الأقل تنوعًا، أو التي لم تتمكن من بناء هوامش مالية كافية، تكون أكثر عرضة لتداعيات الأزمة، في حين تواجه الدول التي لا تزال في المراحل الأولى من تطوير بيئتها الاستثمارية مخاطر أكبر تتعلق بفقدان المستثمرين.

المصدر: CNN الاقتصادية