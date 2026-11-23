ميندل: زيلينسكي يرفض كل اتفاق سلام واقعي.. للأسف يقود أوكرانيا إلى الاستسلام

يدفع فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا إلى الاستسلام برفضه اتفاق سلام، وفق تصريح سكرتيرته الصحفية السابقة، يوليا ميندل.

وكتبت ميندل في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “X”: “زيلينسكي يرفض كل اتفاق سلام واقعي، وللأسف يقود أوكرانيا إلى الاستسلام”.

واعتبرت ميندل أن الاتفاقية التي أنهت الحرب السوفيتية الفنلندية عام 1944 تمثل نموذجا للسلام العادل، مشيرة إلى أن هلسنكي تمكنت بموجب ذلك الحل من الحفاظ على الأمة، وواصلت البلاد وجودها وتطورها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق رغبة موسكو في إنهاء العمليات القتالية في أوكرانيا بأسرع ما يمكن عبر تسوية سلمية.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الإخفاقات الميدانية ينبغي أن تدفع كييف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

يذكر أن زيلينسكي وقع مرسوما فرض بموجبه عقوبات على ميندل. كما يشار إلى أنها انتقدت مرارا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات مع وسائل إعلام غربية، أخطاء القيادة الأوكرانية في المجالات العسكرية وغيرها، مشيرة إلى أن سياسة التصعيد تتسبب لأوكرانيا في خسائر فادحة.

وتعهدت فنلندا بطرد القوات الألمانية المتبقية على أراضيها، وحل المنظمات الفاشية، وتقليص جيشها إلى مستوى زمن السلم، بالإضافة إلى استعادة الاتحاد السوفيتي لحدود عام 1940 بموجب “معاهدة سلام موسكو”.

المصدر: روسيا اليوم