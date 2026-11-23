إسبانيا | انفجار في حافلة تعمل بالغاز يسبّب حريقًا هائلًا في برشلونة دون إصابات

شهدت منطقة غراسيا في مدينة برشلونة الإسبانية حادث انفجار في حافلة تعمل بالغاز، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهمت ألسنته المركبة.

وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث عملت على محاصرة النيران وإخمادها للحد من انتشارها إلى المباني المجاورة والمركبات الأخرى.

وأظهرت مشاهد مصورة جهود رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم اللهب من عدة زوايا، بينما تواجدت فرق الطوارئ والخدمات المساندة في محيط المكان لتأمين المنطقة.

ولم تُسفر الحادثة عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وفق ما أوردته المعطيات الأولية حول الواقعة.

المصدر: وكالة يونيوز