مجلس الأمن القومي الليبي من بنغازي: الهجوم الأوكراني على الميناء انتهاك لسيادتنا ونحتفظ بحق الرد

أصدر مجلس الأمن القومي الليبي من بنغازي بيانا بشأن الهجوم على ميناء المدينة البحري، في وقت حذر فيه من تداعيات الحادث على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.

وأكد مجلس الأمن القومي الليبي متابعته للواقعة مع الجهات المعنية بالموقفين العسكري والأمني والسياسي.

وقال في بيانه إن المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى تعرض السفينة الروسية لاستهداف مباشر بواسطة زوارق أوكرانية مسيرة، معتبرا أن الواقعة تمثل انتهاكا لحرمة المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤكد خطورة وجود أو تنفيذ أي نشاطات عسكرية لا تكون الدولة الليبية ممثلة بحكومتها ومؤسساتها الشرعية طرفا فيها.

وشدد المجلس على أن الدولة الليبية تتمسك بكامل حقوقها وفقا لما تقرره القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حقها في ضمان سيادتها وحماية أراضيها ومقدرات شعبها.

وأضاف البيان أن المجلس يتابع بالتوازي استكمال التحقيقات ودراسة تداعيات الحادث، مشيرا إلى أن القيادة العامة تعمل على تأمين الاستعدادات والتعبئة العسكرية اللازمة لصيانة السيادة الليبية، ومنع وقوع أحداث واعتداءات مماثلة مستقبلا.

وحمل المجلس في بيانه رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الشعب الليبي دفع فاتورة باهظة جراء الحروب والمواجهات الدولية، ولن يسمح، رغم الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، بتحويل أراضيه إلى مسرح لصراعات دولية تستنزف مقدراته وتهدد استقلال قراره.

ويأتي بيان مجلس الأمن القومي هذا في ظل تصاعد التطورات الأمنية قبالة السواحل الليبية.

ووفقا لما نقلته مصادر طبية لـ RT أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، ليبيين وروس، بجروح طفيفة، فيما أظهرت صور أقمار صناعية أن السفينة تعرضت للانقلاب والغرق جزئيا، مع ظهور آثار دخان وحطام بالقرب من موقع رسوها.

ولم تتوقف التطورات عند استهداف السفينة الروسية، إذ تحدثت مصادر عسكرية ليبية لـ RT عن تعرض سفينة تجارية ترفع علم مالطا لهجوم بواسطة زورق مسير قبالة سواحل بنغازي، قبل أن تتمكن القوات البحرية الليبية من إنقاذ طاقمها، بالتزامن مع تقارير عن اعتراض أكثر من عشرين زورقا مسيرا في محيط المدينة.

وفي موازاة ذلك، أعلنت السلطات في شرق ليبيا التوجه نحو إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الروسي لكشف ملابسات الهجوم وتحديد مصدره والجهة المسؤولة عنه، فيما تحدثت تقارير عن مطالبة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بإجراء تحقيق دولي في الهجمات التي شهدتها المنطقة.

واختتم مجلس الأمن القومي بيانه بالتأكيد على أن حماية السيادة الليبية وصيانة استقلال القرار الوطني مسؤولية لا تقبل التهاون.

المصدر: روسيا اليوم