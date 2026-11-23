الجيش الأمريكي يعتزم تفجير أطنان من المواد الكيميائية في ولاية أيوا متجاوزا أمرا قضائيا بوقف العملية

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الجيش الأمريكي يعتزم الاستناد إلى أحكام الطوارئ لتجاوز أمر قضائي أوقف خططه لتفجير عدة أطنان من المواد الكيميائية الداخلة في صناعة القنابل بولاية أيوا.



وأكد محامو الحكومة، في مذكرة قُدمت مساء السبت الماضي إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة، أن الجيش يعتزم تنفيذ التفجير بحلول يوم الثلاثاء القادم، مشددين على أن “حماية أفراد الجيش والمجتمعات المحيطة، وصون الصحة العامة والبيئة، تقتضي التحرك الفوري دون إبطاء”.

وتعود أزمة هذه المواد إلى العثور، في وقت سابق من العام الجاري، على عشرات البراميل المتهالكة التي تحتوي على مادة “أزيد الرصاص” داخل مصنع الذخائر التابع للجيش في الولاية، ما أوجد وضعا غير مستقر؛ إذ يرى خبراء المتفجرات أن نقل هذه المادة أو تحريكها ينطوي على مخاطر عالية، تزداد حدتها في الأجواء الباردة.

في المقابل، انتقدت منظمات بيئية تحرّك الحكومة، واصفة إياه بأنه “مناورة للالتفاف على القضاء وتجاهل مطالب السلامة والشفافية”.

وشكّك كل من مجلس ولاية أيوا البيئي ونادي “سييرا” ومنظمة “إيرث جاستس”، في بيان صدر الأحد، في صحة المزاعم الحكومية بشأن استنفاد ودراسة كافة البدائل الآمنة قبل اللجوء إلى خيار التفجير.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما، الخميس الماضي، بتعليق تصريح طوارئ منحته “وكالة حماية البيئة الأمريكية” للجيش لتنفيذ التفجير في بلدة ميدلتاون (نحو 257 كيلومترا جنوب شرق مدينة دي موين)، بعد تصاعد المخاوف الشعبية من التداعيات الصحية والبيئية.

من جانبهم، قال محامو الحكومة إن الجيش ليس بحاجة إلى تصريح لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة تهديد مباشر ناجم عن مواد متفجرة، موضحين أن المعايير المنصوص عليها في القانون الاتحادي المنظم للنفايات الخطرة لا تسري في حالات وجود تهديد مباشر للصحة أو السلامة أو البيئة، وفقاً لتقدير اختصاصي الطوارئ في مجال المتفجرات والذخائر.

المصدر: وكالة اسوشيتد برس