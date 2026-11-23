إيران | وزيرة الطرق تطلق تنفيذ مقطع جديد من طريق قزوين–تنكابن وتتابع تسريع مشاريع النقل في مازندران

أعلنت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية فرزانه صادق مالواجرد تسريع العمل في مشاريع الطرق والبنية التحتية للنقل بمحافظة مازندران شمالي إيران، بالتزامن مع إطلاق الأعمال التنفيذية للمقطع السادس من طريق قزوين–ألموت–تنكابن بطول 17 كيلومتراً، ومتابعة استكمال طريق طهران–الشمال السريع وتطوير مطار رامسر، ضمن جولة ميدانية شملت عدداً من المشاريع الحيوية غربي المحافظة.

وجاء ذلك خلال زيارة أجرتها صادق، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى غرب مازندران، تفقدت خلالها مواقع العمل في المقطعين الثاني والثالث من طريق طهران–الشمال السريع، والجسر الشمالي لنفق البرز، وعدداً من الأنفاق الجاري إنشاؤها في المنطقة الثالثة من المشروع، للاطلاع على نسب الإنجاز والعقبات الفنية والمالية التي تواجه استكمال الأعمال.

وأكدت الوزيرة أن العمل في المقطع الثالث من طريق طهران–الشمال يشهد تقدماً ملموساً، بعدما جرى تجهيز ثلاثة مواقع عمل رئيسية تنشط فيها شركات مقاولات مختلفة، موضحة أن تنفيذ هذا المقطع بدأ بعد استكمال الموافقات البيئية واعتماد مسار يهدف إلى الحد من الأضرار التي قد تلحق بالغابات والمناطق الطبيعية المحيطة.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى استكمال الأجزاء المتبقية من المقطع الثاني، بما يشمل نفق البرز والجسور المرتبطة به، خلال عام 2027، لافتة إلى أن إنجاز هذه المنشآت يمثل خطوة أساسية لاستكمال الربط بين مقاطع الطريق السريع وتخفيف الازدحام على المحاور الجبلية المؤدية إلى شمال البلاد.

وفي هذا الإطار، كشفت المعلومات الفنية المقدمة خلال الجولة أن أعمال الحفر المتبقية في النفق الغربي للبرز تبلغ نحو 650 متراً، من أصل طول إجمالي يصل إلى 6400 متر، فيما تستهدف الخطة إنجاز الأعمال الإنشائية للنفق بحلول سبتمبر/أيلول 2027، واستكمال تجهيزاته الفنية بحلول ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وفي مدينة تنكابن، شاركت صادق في مراسم إطلاق الأعمال التنفيذية للمقطع السادس من طريق قزوين–ألموت–تنكابن، بحضور محافظ مازندران مهدي يونسي رستمي وعدد من المسؤولين، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز الربط بين محافظتي قزوين ومازندران وتسهيل حركة السكان والبضائع عبر المناطق الجبلية.

وأوضحت أن المقطع السادس يمتد لنحو 17 كيلومتراً، ويشمل أعمال توسيع الطريق وتحسينه وإعادة تأهيل الأجزاء التي تحتاج إلى معالجة، خصوصاً قرب القرى والمناطق التي تشهد كثافة مرورية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المقطع الخامس نحو 34 في المئة، وتجاوزت نسبة التقدم في المقاطع الثلاثة الأولى الواقعة ضمن محافظة قزوين 90 في المئة.

وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في تنفيذ الطريق، ولا سيما حماية غابات هيركانيا والموارد الطبيعية، مؤكدة أن تطوير شبكة النقل يجب أن يترافق مع إجراءات تحد من التأثيرات البيئية وتحافظ على المناطق الحرجية والساحلية.

وفي ما يتعلق بتطوير شبكة الطرق الساحلية، أعلنت صادق متابعة مشروع الطريق السريع بين تشالوس ورامسر، مشيرة إلى أن الاعتماد على الموازنة الحكومية وحدها لم يعد كافياً لتمويل المشاريع الكبرى، وأن الوزارة ستعمل على تشكيل ائتلاف استثماري بالتعاون مع شركة إنشاء وتطوير البنى التحتية للنقل، لتحديد آليات التمويل وجذب مشاركة القطاع الخاص تمهيداً لبدء التنفيذ.

كما بحثت الوزيرة خلال زيارتها إلى رامسر خطط تطوير مطار المدينة ورفع قدرته التشغيلية، مؤكدة متابعة تأمين وتركيب معدات الملاحة الجوية ومعالجة العقبات المتعلقة بالأراضي المحيطة بمدرج المطار، بما يتيح تهيئة الظروف لاستقبال طائرات أكبر حجماً وتحسين خدمات النقل الجوي في المنطقة.

وتشمل الإجراءات المطروحة لمعالجة هذه العقبات التنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية، ودراسة توفير أراضٍ بديلة وتسوية المشكلات المرتبطة بمحيط المدرج، من دون الإعلان عن موعد نهائي لاستكمال أعمال التطوير.

وتطرقت صادق أيضاً إلى الصعوبات التي يواجهها سكان القرى الواقعة بمحاذاة طريق طهران–الشمال، خصوصاً أثناء الازدحام المروري في العطل ونهايات الأسبوع، مؤكدة إدراج تحسين الطرق الفرعية ومداخل القرى ومخارجها ضمن أولويات العمل، لضمان استفادة السكان المحليين من مشاريع النقل وتسهيل تنقلاتهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة الإيرانية لتطوير شبكة النقل البري والجوي في محافظة مازندران، التي تربط العاصمة طهران بمناطق ساحل بحر قزوين، وتشهد حركة سفر وسياحة كثيفة، وسط مساعٍ لتسريع إنجاز المشاريع القائمة وتوفير مصادر تمويل إضافية مع مراعاة متطلبات السلامة والحفاظ على البيئة.

المصدر: وكالة يونيوز