أمريكا | حاكم واشنطن يصف “آيس” بأنها خارج السيطرة بعد اعتقالات في مطار سياتل

وصف حاكم ولاية واشنطن الأمريكية بوب فيرغسون، عناصر إنفاذ القانون الفدرالي للهجرة بأنهم “خارج السيطرة تماماً” بعد اعتقال شخصين في مطار سياتل الرئيسي، في أحدث حلقة من حملة الرئيس دونالد ترامب المشددة على الهجرة.

وقال فيرغسون في مؤتمر صحافي، إن “عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) يرتدون أقنعة ولا يعرّفون عن أنفسهم، وقد اقتادوا أشخاصاً يصرخون من ممرات الطائرات أثناء استعدادهم للصعود إلى رحلة”، مضيفاً أن “الفيديو مروع ومقشعر للبدن” ولا يوجد أي مبرر لهذه الوحشية.

وأكدت الوكالة الفدرالية أنها نفذت صباح السبت “عملية إنفاذ مستهدفة” لاعتقال ريكاردو لاروندو ميندوزا، وهو مهاجر غير نظامي من المكسيك تجاوز مدة تأشيرته، مشيرة إلى أنها أوقفت شخصاً ثانياً يدعى صوفيا هيرنانديز ميخيا، ستُتهم بالاعتداء على ضابط فدرالي بعد إلقاء قهوة ساخنة عليه.

وقال فيرغسون إن عناصر “آيس” ربما خالفوا قانوناً ولاياً يقيّد تغطية الوجه لدى عناصر إنفاذ القانون، وإنه يبحث في كيفية وصولهم إلى ممر الطائرة، داعياً شركات الطيران العاملة في مطار سياتل-تاكوما إلى مطالبة الوكالة بالخروج من المطارات.

من جهتها، أعربت شركة “ألاسكا إيرلاينز” التي شغّلت الرحلة عن قلقها من عملية إنفاذ القانون، مؤكدة التزامها بالقوانين لكنها لا توجّه أنشطة إنفاذ الهجرة ولا تنسّقها، فيما أعلنت سلطة ميناء سياتل المشغلة للمطار استنائها من الحادث الذي طال مسافرين اثنين.

المصدر: وكالة يونيوز