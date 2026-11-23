هل تستطيع دبلوماسية المناخ النجاح بعد فشل كوب31؟

بعد انهيار محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) في تركيا الأحد جراء عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، راح المفاوضون المنهكون من الجلسات يتساءلون عن مستقبل عملية قادت المعركة العالمية لمكافحة تغير المناخ على مدى ثلاثة عقود.

فبالنسبة للدول الصغيرة والضعيفة الأكثر عرضة لارتفاع منسوب مياه البحر ​وطقس يزداد تطرفا والذي يربطه العلماء بزيادة انبعاثات الكربون، فإن مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية تمثل فرصتها للفت انتباه العالم إلى محنتها وطلب المساعدة المالية.

لكن فشل المحادثات ‌في تركيا يكشف بوضوح عن الحاجة إلى التغيير، خاصة وأنه يأتي في أعقاب النتائج الضعيفة في نسخ أخرى من المؤتمر في السنوات القليلة الماضية.

وقال أندريس مارتن جاريدو سانشيز مدير شؤون البيئة بوزارة الخارجية في بيرو إن “مصداقية العملية” باتت على المحك.

وأضاف “هذا النظام يحتاج إلى إصلاحات معمقة”.

وقال سايمون ستيل رئيس لجنة المناخ في الأمم المتحدة الذي يمثل الاتفاقية التي تدعم محادثات المناخ الدولية إن النظام القائم على الإجماع لا يزال بإمكانه العمل، لكن هناك حاجة إلى ​بذل مزيد من الجهود.

ومع انتهاء المحادثات اليوم، قال “اتخذت خطوات لإشراك قادة المعرفة الخارجيين في تقديم المشورة بشأن مجالات الإصلاح المحتملة. وهذا أمر سأدافع عنه بجهد كبير ونحن نغادر من ​هنا”.

* البحث عن حل عالمي لثلاثة عقود

كان من أهم إنجازات دبلوماسية الأمم المتحدة في مجال المناخ بروتوكول كيوتو في 1997، عندما اتفق العالم لأول ⁠مرة على أهداف ملزمة قانونا للحد من الانبعاثات، واتفاقية باريس في 2015، التي حددت هدفا لارتفاع درجة حرارة الأرض لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكان ​أحد الاختلافات الرئيسية بين باريس وأنطاليا هو أن الولايات المتحدة كانت في 2015 لا تزال مشاركة في عملية المناخ.

ومحادثات أنطاليا هو ثاني مؤتمر مناخ منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عملية ​الأمم المتحدة للمناخ، وهي الأولى منذ صدور تقرير للأمم المتحدة يقول إن العالم على وشك تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي يمكن أن تمنع أسوأ عواقب الاحتباس الحراري.

وحضرت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، المحادثات لكنها حرصت على البقاء بعيدا عن الأضواء، رغم أنها تمثل أيضا جزءا رئيسيا من الحل بوصفها موردا لتكنولوجيا منخفضة الكربون.

وأشار جيمس فليتشر، الذي ترأس مجموعة الجماعة الكاريبية (كاريكوم) في أنطاليا، إلى غياب قوة كبرى تدعم التوصل إلى نتيجة ​إيجابية باعتباره مشكلة كبيرة.

وقال “لا يوجد طرف واحد يتمتع بثقل كاف لجمع الأطراف التي قد تكون متباعدة جدا”.

لكن مندوبين قالوا إن الحاجة إلى اتفاق متعدد الأطراف لتوجيه التحول نحو الطاقة المتجددة أصبحت ​أقل إلحاحا مع تزايد الجدوى الاقتصادية للطاقة النظيفة.

فعلى سبيل المثال، أشار تحليل أجراه لوري ميليفيرتا، المؤسس المشارك لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي، إلى أن صادرات الصين من الطاقة المتجددة العام الماضي وحده ستساعد ‌دول الجنوب ⁠العالمي على تجنب انبعاث 257 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بمجرد تشغيلها، وهو ما يعادل انبعاثات فرنسا.

وبالتالي صار عالم الأعمال أقل اعتمادا على مؤتمرات كوب لتوجيه قرارات الاستثمار.

وقال كريس دودويل، الرئيس المشارك لمركز الاستدامة في إمباكس أسيت مانجمنت “في السابق، كان المرء يشعر بالقلق إزاء الكيفية التي قد تؤثر بها قرارات مؤتمر الأطراف هذه على مؤشرات الاستثمار”.

وأضاف “لا أعتقد أنها لا تزال تحدث ذلك التأثير… فقد تولت العوامل الاقتصادية زمام الأمور وصارت تقود التحول”.

ورغم ما مثله عدم التوصل إلى اتفاق من نتيجة سيئة، فقد رأى البعض بارقة إيجابية في الرفض الأوسع نطاقا لقبول اتفاق ضعيف.

وقال ماتياس فروميري ​كبير المفاوضين السويديين إن إصرار كبار منتجي ​النفط بقيادة السعودية على عرقلة إدراج صياغة ⁠بشأن الوقود الأحفوري يعكس على الأرجح حجم التقدم المحرز.

وأضاف “حقيقة أنهم يعرقلون الكثير هي أيضا تعبير عن أننا نسرع التحول”.

وتابع “إنهم يرون اتجاه المسار، وهذا هو المنتدى الذي يمكنهم فيه التعبير عن إحباطهم”.

* مجموعات أصغر تجد أرضية مشتركة

وفي الوقت نفسه، ركزت الحكومات ذات التوجهات المتشابهة على مجموعات أصغر لإنجاز الأمور. ​وشكلت تحالفات للدفع معا نحو خفض أسرع للانبعاثات وحشد التمويل ومبادرات الغابات وبرامج كفاءة الطاقة.

وتشمل هذه المنتديات مؤتمر التحول بعيدا عن الوقود ​الأحفوري، المعروف باسم تاف، ومبادرة ⁠الشبكات الخضراء، والتعهد العالمي بشأن الميثان، وتحالف ما بعد النفط والغاز.

وقال ماينا تاليا وزير المناخ في توفالو التي ستستضيف مؤتمر تاف العام المقبل “هناك اهتمام متزايد بكيفية العمل معا للتحرك، ليس من خلال الإجماع، بل عبر ائتلاف من الناس المستعدين للعمل معا”.

وتوفالو، وهي إحدى دول جزر المحيط الهادي المنخفضة، حريصة للغاية على اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تغير المناخ.

وأشار تاليا إلى أنه يتوقع أن ترسل نحو 90 دولة ممثلين، ⁠من بينها بريطانيا ​والمكسيك ونيجيريا.

وعبرت فيجي، وهي دولة أخرى من جزر المحيط الهادي، عن ضيقها من مؤتمر كوب.

وقالت ليندا تابويا وزيرة المناخ ​في فيجي “إنه أمر مرهق ومحبط ومخيب للآمال حين تأتي عاما بعد عام ولا يحدث أي تقدم”.

لكن كبير مفاوضي فيجي سيفيندرا مايكل قال إن عملية مؤتمرات كوب القائمة على الإجماع تظل حيوية لضمان الحفاظ على التقدم الذي حققته المؤتمرات السابقة.

وقال “لا ​أعرف كيف يمكننا، بخلاف ذلك، أن نجمع كل الأطراف التي التزمت قانونا باتفاق ملزم قانونا، وأن نضمن وفاءها بالتزاماتها، وأن نناقش كيفية تنفيذ هذه الالتزامات”.

المصدر: وكالة رويترز