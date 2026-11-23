قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون في حديث لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا اطلاقاً، وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترامب بإيجابية عن بوتين.
وسُئل كلايتون عن وصف ترامب في الآونة الأخيرة بوتين بأنه صديق، فقال أيضا إن المصطلح كان “مناسبا تماما” في سياق المناقشات بين قادة القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.
ودافع ترامب يوم الخميس عن وصفه لبوتين بأنه صديق، قائلا “من الجيد أن يكون لديك أشخاص يملكون 4000 سلاح نووي كأصدقاء لا أعداء”، لكن عندما سئل عن الموضوع مرة أخرى يوم الجمعة، رفض ترامب الإفصاح عما إذا كان بوتين صديقا للولايات المتحدة ككل، قائلا “لا يمكنني التحدث نيابة عن أمريكا”.
وأثار وصف ترامب لبوتين بأنه صديق انتقاد حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك “السيد بوتين ليس صديقنا ولن يكون أبدا”.
وعندما سئل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن تصريحات ترامب، لم يرد ومضى في طريقه.
المصدر: وكالة رويترز