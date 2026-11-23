مدير المخابرات الاميركية يناقض ترامب : بوتين “ليس صديق أمريكا في أوكرانيا”

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون في حديث لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأحد إن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين ليس صديقا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا اطلاقاً، ‌وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترامب بإيجابية عن بوتين.

وسُئل كلايتون عن وصف ترامب في الآونة ​الأخيرة بوتين بأنه صديق، فقال أيضا إن ⁠المصطلح كان “مناسبا تماما” في سياق المناقشات بين قادة ​القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا ​والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.

ودافع ترامب يوم الخميس عن وصفه لبوتين بأنه صديق، قائلا “من الجيد ​أن يكون لديك أشخاص يملكون 4000 سلاح نووي ​كأصدقاء لا أعداء”، لكن عندما سئل عن الموضوع مرة أخرى يوم ‌الجمعة، ⁠رفض ترامب الإفصاح عما إذا كان بوتين صديقا للولايات المتحدة ككل، قائلا “لا يمكنني التحدث نيابة عن أمريكا”.

وأثار ⁠وصف ترامب لبوتين بأنه صديق انتقاد حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك “السيد بوتين ليس ⁠صديقنا ​ولن يكون أبدا”.

وعندما سئل الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن تصريحات ترامب، لم يرد ومضى ​في طريقه.

المصدر: وكالة رويترز