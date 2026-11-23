ترامب يُحمّل الديمقراطيين مسؤولية انهيار سوق الأسهم الأمريكية

ردًا على تراجع السوق المالية في البلاد، صرّح الرئيس الأمريكي بأن “قيمة سوق الأسهم الأمريكية انخفضت بأكثر من 6 تريليونات دولار منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات 3 تشرين الثاني / نوفمبر، وأن مؤشر ناسداك وحده انخفض بنسبة 20%”.

وعزا ترامب هذه التطورات مباشرةً إلى سياسات الديمقراطيين، وحذّر من أن الوضع سيزداد سوءًا إذا لم يُغيّروا نهجهم سريعًا.

وفي الوقت نفسه، حاول ترامب تهدئة المخاوف بشأن وضع السوق، مُعربًا عن تفاؤله بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي، مُدّعيًا: “لا تقلقوا؛ ستعود بلادنا قوية قريبًا، والأمور تسير على ما يُرام”.

المصدر: وكالة فارس