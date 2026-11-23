اللواء حاتمي: في مواجهة المؤامرات والتهديدات الموجهة ضد استقلال إيران وأمنها ووحدة أراضيها أظهرت قوات التعبئة أنها الحصن المنيع في الدفاع عن الوطن امام تجاوزات الأعداء وسوء تقديراتهم