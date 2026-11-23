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اللواء حاتمي: كانت قوات التعبئة مع الشعب ومن أجل الشعب وفي أصعب الظروف من الكوارث الطبيعية والحوادث إلى تقديم الخدمات وتخفيف الحرمان نزلت إلى الميدان بروح جهادية وبلا تظاهر
23-11-2026 00:18 صباحًا
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