اللواء حاتمي: كانت قوات التعبئة مع الشعب ومن أجل الشعب وفي أصعب الظروف من الكوارث الطبيعية والحوادث إلى تقديم الخدمات وتخفيف الحرمان نزلت إلى الميدان بروح جهادية وبلا تظاهر