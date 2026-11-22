لبنان يودّع المطران جورج خضر.. مسيرة كنسية وفكرية ووطنية حافلة

غيّب الموت المطران جورج خضر، متروبوليت جبل لبنان السابق للروم الأرثوذكس، عن عمر ناهز 103 أعوام

وُلد خضر في طرابلس، وكان من مؤسسي حركة الشبيبة الأرثوذكسية ، قبل انتخابه مطراناً لأبرشية جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) عام .1970

وإلى جانب عمله الكنسي، برز الراحل بدوره الفكري والوطني، ولا سيما في الدفاع عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك الإسلامي المسيحي، ومؤكداً أهمية الحوار والتلاقي بين اللبنانيين، وأن اختلاف الدين لا يلغي وحدة الإنسان والوطن.

ونعاه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، كما نعاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مؤكداً أن لبنان خسر برحيله قامة كنسية وفكرية استثنائية. بدوره، نعى رئيس الحكومة نواف سلام الراحل، واصفاً إياه بالضمير الحر واللبناني الصادق الذي آمن بالعيش المشترك وعمل من أجله.

المصدر: موقع المنار