التحشيدات التابعة للسعودية تغلق الطريق الرئيسي في تعز قبل الموعد المعلن

أغلقت التحشيدات التابعة للسعودية، أمس، الطريق الرئيسي في مدينة تعز، ومنعت دخول السيارات والشاحنات قبل حلول السادسة مساءً، وهو موعد الإغلاق الذي كانت قد أعلنته.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الإغلاق جاء من دون إشعار مسبق، ما عطّل حركة السير على الطريق الحيوي وعرقل تنقّل المواطنين ومرور الشاحنات التجارية.

وأكّدت مصادر أنّ حكومة صنعاء كانت تُبقي الطريق مفتوحًا على مدار الساعة، من دون قيود أو مواعيد محدّدة. وأثار الإغلاق المفاجئ تساؤلات حول دوافعه وأثره على الحركة التجارية والإنسانية في المدينة.

وطالبت المصادر بإعادة فتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع.

المصدر: موقع المنار