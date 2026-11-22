حرس الثورة الإسلامية ينشر مشاهد من قاعدة صاروخية تحت الأرض ويكشف عن منصة لإطلاق صاروخين

نشر حرس الثورة الإسلامية في إيران مشاهد جديدة لزيارة قائده العام، اللواء أحمد وحيدي، إحدى القواعد الصاروخية تحت الأرض التابعة للقوة الجوفضائية. وتزامنت الزيارة مع الكشف عن منصة جديدة قادرة على حمل صاروخين يعملان بالوقود السائل وإطلاقهما، في إطار تطوير القدرات الصاروخية والعملياتية للقوة.

وجرت الزيارة يوم السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الموافق 30 آبان 1405، إذ تفقّد وحيدي، برفقة قائد القوة الجوفضائية، العميد السيد مجيد موسوي، مرافق إحدى المدن الصاروخية التابعة للحرس، واطّلع على أحدث التجهيزات والقدرات الدفاعية والخطط العملياتية المعدّة لمواجهة التهديدات.

وتُظهر المشاهد القائدين يتجوّلان على متن مركبة عسكرية مكشوفة داخل منشأة واسعة تحت الأرض، تصطفّ على جانبي ممرّاتها الطويلة تجهيزات صاروخية ومعدات عسكرية. كما تتضمّن لقطات لمنظومات صاروخية ومعدات نقل وإطلاق موزّعة داخل المنشأة.

وقال وحيدي، خلال الزيارة، إنّ التطوّرات الميدانية في مواجهة أعداء إيران لا تزال في بدايتها، مؤكّدًا أنّ الأطراف التي شاركت في العمليات العسكرية ضدّ الجمهورية الإسلامية أخفقت في تحقيق أهدافها.

من جهته، قال موسوي إنّ قدرات القوة الجوفضائية تطوّرت خلال الفترة الفاصلة بين الحربين الأخيرتين، مشيرًا إلى تطوير تجهيزات ومنظومات جديدة تعزّز قدرتها على الردع وتأثيرها في الميدان.

وأكّد موسوي جاهزية القوة لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلّحة وقيادة حرس الثورة الإسلامية في مختلف مجالات عملها، مشدّدًا على قدرتها على التعامل مع التهديدات من دون تأخير، واستعدادها لتحديد مسار المواجهة وفق متطلّبات الميدان.

وتستكمل المشاهد الجديدة التغطية المصوّرة للزيارة، وتعرض جانبًا من القدرات الدفاعية الإيرانية ومستوى الجاهزية العملياتية للقوة الجوفضائية، وسط استمرار التوتّرات العسكرية مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

المصدر: وكالة يونيوز