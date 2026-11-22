الرئيس نبيه برّي ينعى المطران جورج خضر ويصفه بأنّه «قامة روحية بحجم الأمّة»

نعى رئيس مجلس النواب نبيه برّي المطران جورج خضر إلى الإنسانية عامّةً، وإلى العرب واللبنانيين وأبناء الطائفة الأرثوذكسية خاصّةً، واصفًا الراحل بأنّه «قامة روحية بحجم الأمّة».

وقال برّي في بيان النعي «يتوقّف النبض، ويستريح اليراع، ولا تنكسر الكلمات. هي مداد رجل آمن برسالات الأرض والسماء». وأضاف أنّ خضر كان يحلم ببشرية راقية ملتهبة بحبّ الله، وبعالم يتعاون مع كلّ قوى الخير، ويتبنّى العقل، ويستنير بالإيمان، ويؤمن بأنّ العزّة للناس جميعًا.

ووصف برّي الراحل بـ«مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا»، مستعيدًا قوله إنّ «عيش المسيحيين والمسلمين ليس تعايشًا إزاء بعضهما البعض، إنّما مع بعضهما البعض»، وإنّ كليهما عيال الله. واستذكر صدى عظاته وبيانه في قوله «لا يستوي حبّ الله وكره الإنسان».

وأضاف أنّ خضر كان «صنو سماحة الإمام السيّد موسى الصدر وظلّه في الحِلّ والترحال، في الحضور والغياب»، مستعيدًا دعوته إلى «كلمة سواء»، وتأكيده أنّ «حبّ الأوطان من الإيمان».

وختم برّي بيان النعي بالقول «يرحل كلّ ذلك، بل أكثر من ذلك»، وتقدّم بأحرّ التعازي من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر اليازجي، ومن أفراد أسرة الراحل وعائلته ومحبّيه، ومن الكنيسة الأرثوذكسية وسائر اللبنانيين، سائلًا الله أن يتغمّد المطران جورج خضر بواسع رحمته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام