ريما كرامي تدين اقتحام جيش الاحتلال مدرسة دبل وتؤكّد أنّه حصل من دون علم الوزارة

أدانت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، بأشدّ العبارات، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة دبل المتوسّطة الرسمية في جنوب لبنان وطلابها، مؤكّدةً أنّ الاقتحام حصل قبل أكثر من شهر من دون علم الوزارة، وأنّها ستتابع الواقعة مع الجهات المعنية وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزيرة، في بيان صدر عقب انتشار مقطع مصوّر للمتحدّثة باسم جيش الاحتلال من داخل المدرسة، أنّ المعلومات المتوافرة للوزارة حتى الآن تفيد بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة ودخلت قاعات التدريس والتقطت مشاهد دعائية في حضور التلامذة، وأقحمتهم في استعراض عسكري وإعلامي معادٍ. وأشار البيان إلى أنّ الاقتحام يأتي في سياق الاعتداءات اليومية على حرمة القرى والمدارس.

واستنكرت كرامي استغلال الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي الجنوب، ولا سيّما في القرى الصامدة، للدخول إلى المدارس وتوظيف وجود الأطفال والمؤسّسات التربوية في مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي. واعتبرت أنّ هذه الممارسات تنتهك حرمة المدرسة ورسالتها التربوية والإنسانية، واتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية واتفاقية جنيف، مشدّدةً على وجوب تحييد المؤسّسات التربوية وحمايتها.

وأكّدت الوزيرة أنّ المدرسة «بيت للعلم والحياة والأمل»، ورفضت استخدامها للاستعراض العسكري أو الدعاية، مشدّدةً على صون حقّ الأطفال في التعلّم والأمان والكرامة تحت أيّ ظرف.

ووجّهت كرامي تحيّة تقدير واعتزاز إلى طلاب الجنوب جميعًا، ولا سيّما طلاب القرى الصامدة التي تتمسّك بالحياة والأرض والعلم رغم الظروف والتحدّيات. وقالت لهم «إنّ هذه الاستفزازات والممارسات لن تثنيكم عن مواصلة طريقكم، فلا تدعوها تؤثّر في عزيمتكم أو تنال من أحلامكم. تشبّثوا بأرضكم، وتمسّكوا بعلمكم ومدارسكم إلى حين استعادة كلّ شبر من أرضنا المحتلّة وبسط سلطة الدولة عليها».

المصدر: موقع المنار