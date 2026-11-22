مكتب الشباب والطلاب في حركة التوحيد الإسلامي يدين زيارة المتحدّثة باسم جيش الاحتلال إلى مدرسة في دبل

استنكر مكتب الشباب والطلاب في حركة التوحيد الإسلامي بشدّة زيارة المتحدّثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحدى المدارس في بلدة دبل الجنوبية ولقاءها عددًا من التلاميذ، مطالبًا بفتح تحقيق فوري وشفّاف، وبإصدار توضيح رسمي وعاجل من وزارة التربية والتعليم العالي.

وأعرب المكتب، في بيان، عن غضبه إزاء الزيارة التي وصفها بـ«المشبوهة»، وقال إنّها تزامنت مع عيد الاستقلال اللبناني، الذي يُفترض أن يكون مناسبةً للكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال. واعتبرها اختراقًا تربويًّا وأمنيًّا وسياديًّا خطيرًا يستهدف عقول التلاميذ، ويسعى إلى تطبيع صورة الاحتلال لدى الجيل الصاعد وتجميل صورة جيش ارتكب مجازر بحقّ أطفال لبنان وفلسطين.

ووصف المكتب الزيارة بأنّها «جريمة موصوفة» بحقّ لبنان وشهدائه وسيادته، وبحقّ أطفال الجنوب الذين عانوا ويلات عدوان جيش الاحتلال. وسأل وزارة التربية والتعليم العالي عن دورها في القضية، وما إذا كانت على علم بالزيارة، وكيف أُخفيت عن اللبنانيين، ومَن سمح بها ونسّق لها وفتح أبواب المدرسة أمام المتحدّثة باسم جيش الاحتلال.

واعتبر المكتب أنّ السكوت عن «الفضيحة» تواطؤ، وأنّ التعتيم عليها مشاركة في الجريمة. وطالب بأن يكشف التحقيق هوية كلّ من سهّل الزيارة ونسّق لها وأن يُحاسَب المسؤولون عنها.

كما دعا إلى حماية المدارس والتلاميذ من أيّ اختراق صهيوني أو محاولة تطبيع تحت أيّ غطاء، وإلى اتّخاذ موقف وطني حاسم يمنع تكرار الواقعة.

وأكّد المكتب أنّ مدارس الجنوب «كانت وستبقى قلاعًا للوطنية والمقاومة والكرامة»، رافضًا تحويلها إلى ساحة لتلميع «صورة القتلة».

المصدر: موقع المنار