مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 22\11\2026

رفع الجنوبيون صوتَهم فوق كلِّ العنترياتِ والخطاباتِ والتحريفاتِ، وبين تفجيراتِ كفرتبنيت والقنطرة والمنصوري وحداثا وأخواتها، لملموا أشلاءَ الاستقلال ، بعد أن أحاله أهلُ التفاوضِ المباشر والوصاياتِ إلى ذكرى يصرعها الواقعُ المريرُ في دولةِ التشظي والفشلِ والاستهتارِ.

ومن بين ركامِ الدولةِ وسيادتِها، خرجت الواويةُ الصهيونيةُ من المدرسةِ الرسميةِ في دبل المحتلةِ، متحدثةً باسمِ جيشِ الاحتلالِ لطلابِ المدرسةِ وأساتذتِها عن استقلالِ لبنان.

أما أهلُ الأرضِ وطُلاّب الاستقلالِ الحقيقي القادمِ لا محالَة، فهم أولئك الذين جسّدوا بتضحياتِهم وصمودِهم صورةَ الوطنِ بين الزوطرين والنبطية الفوقا، وردّوا بوقفتهم فوق دماءِ أبنائِهم وركامِ منازلِهم على تيهِ السلطةِ المقصودِ، التي ساقت البلدَ بأدائِها وخطابِها إلى خنادقِ التفرقة والتحدي، بعد أن دفنت كلَّ ادعاءاتِ الحيادِ، ولن يغيّرَ في واقعِ الحالِ ، تضليلُها الذي نال من تضحيات مُكوِّنٍ اساسي لا يزال مخضبا بدماء ابنائه، ومساواتها بين من يساعدُ لبنانَ ليحققَ تحريرَه وينالَ استقلالَه الحقيقيَّ، ومن يساعدُ العدوَّ على التخريبِ والتدميرِ والاحتلالِ، ويريدُ جرَّ بلدِنا – كجرِّه للسلطة – إلى زمنِ الوصاياتِ وحكمِ القناصلِ والسفاراتِ.

ولعلَّ حرقَ المراحلِ بخطاباتِ التفرقةِ والتقسيمِ التي تتعارضُ مع الحكمة والمسؤولية، والتنكيل بالوحدةِ الوطنيةِ وبالاستقلال، نابعٌ من شعورِ هؤلاءِ بضيقِ الوقتِ الذي لن يصفوَ لمشاريعِهم، وستتكفّلُ المتغيراتُ التي ستعيدُ رسمَ المنطقةِ ومعالمِها السياسيةِ ، بترويضِ تلك العنترياتِ، وستعودُ المقاماتُ نفسُها والمنابرُ ذاتُها إلى لغةِ الحرصِ على الوحدةِ الوطنيةِ التي تُغتالُ كلَّ اليومِ وعلى مصلحةِ لبنانَ.

ولو وفّرَ هؤلاءُ على أنفسِهم المزيدَ من الخيباتِ وعلى الوطنِ وأهلِه المزيدَ من التضحياتِ، واستمعوا لنصيحةِ رجالاتِ الطائفةِ الشيعيةِ، الروحيينَ منهم والسياسيينَ، الذين دعوا السلطةَ إلى التعقّلِ وفهمِ الوطنِ جيداً قبلَ فواتِ الأوانِ، مؤكدينَ أنَّ أحداً لن يتمكنَ من تغييرِ وجهِ لبنانَ.

أما وجهةُ المنطقةِ فليست مكتملةَ الوضوحِ بفعلِ الارتباكِ الأميركيِّ الذي زادَه تيهُ الحلفاءِ، فيما الموقفُ الإيرانيُّ على ثباتِه، ونبرةُ التهديدِ إلى ارتفاعٍ، والسقفُ في غايةِ الوضوحِ بالاستعدادِ لتوسيعِ الرقعةِ الجغرافيةِ للمواجهةِ، وحتى عقيدتُها القابلةُ للتحوّلِ من الدفاعِ إلى الهجومِ، متى فرضت مصالحُ الشعبِ الإيرانيِّ ذلك.

بقلم علي حايك

تقديم موسى السيد

المصدر: موقع المنار