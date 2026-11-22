رابطة معلّمي التعليم الأساسي تستنكر دخول الناطقة باسم جيش الاحتلال إلى مدرسة جنوبية وتطالب بتحقيق سريع

استنكرت رابطة معلّمي التعليم الأساسي دخول الناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحدى المدارس في جنوب لبنان، وطالبت وزارة التربية بإدانة الزيارة وإجراء تحقيق سريع لكشف ملابساتها ومحاسبة من سهّلوها والمتورّطين فيها.

وجاء موقف الرابطة عقب تداول وسائل إعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الناطقة باسم جيش الاحتلال خلال زيارتها المدرسة.

ووصفت الرابطة دخول الصرح التعليمي بـ«الوقاحة» التي تعمّدها الاحتلال، معتبرةً أنّ الزيارة وإظهار «العواطف الكاذبة والمخادعة» تجاه الوطن يمثّلان شكلًا آخر من أشكال الاحتلال و«الغزو المقنّع».

وأكّدت أنّ من يريد للبنان السلام والأمل عليه الانسحاب من البلدات والقرى التي احتلّها وشرّد أهلها ودمّر منازلها. كما شدّدت على رفض جميع أشكال التطبيع، ولو فُرض قسرًا.

وهنّأت الرابطة اللبنانيين بعيد الاستقلال، معتبرةً أنّ الاستقلال يبقى غير ناجز في ظلّ استمرار الاحتلال على أراضٍ لبنانية تتجاوز مساحتها 7% من مساحة لبنان. وأكّدت أنّ الاستقلال الحقيقي يتحقّق بتحرير الأرض اللبنانية من «دنس الاحتلال الصهيوني».

المصدر: موقع المنار