الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين قصف مشروع مدينة الحسين الطبية في صعدة وتطالب بتحقيق دولي

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات، استهداف الطيران الحربي السعودي، مساء اليوم الأحد، مشروع مدينة الحسين الطبية في مدينة صعدة، مؤكّدةً أنّ القصف كان مباشرًا ومتعمّدًا ويشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان. وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقلّ وشفّاف، ومحاسبة مرتكبي الجريمة، وتوفير حماية دولية عاجلة للمنشآت الطبية والمدنية في اليمن.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ القصف طال مشروعًا طبيًّا استراتيجيًّا لا يزال قيد الإنشاء، مؤكّدةً أنّ المشروع منشأة مدنية خالصة لا تُستخدم لأيّ غرض عسكري أو قتالي. وأشارت إلى أنّه يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين، وإنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة.

واعتبرت الهيئة أنّ قصف منشأة طبية قبل اكتمال بنائها يكشف عن حقد ممنهج على كلّ ما يخدم الإنسان اليمني، وعن إصرار متعمّد على تدمير مستقبل اليمن الصحي وحرمان أبنائه من حقّهم في الحياة والصحّة.

وقالت الهيئة إنّ الاستهداف يشكّل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم تعمّد توجيه الهجمات ضدّ المستشفيات والأماكن التي يُجمع فيها الجرحى والمرضى، وضدّ الأعيان المدنية.

وعدّت القصف انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، مستندةً إلى المواد 18 و19 و20 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإلى المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. وأكّدت أنّ هذه الأحكام تُلزم بحماية الوحدات الطبية وتحظر مهاجمتها واستهدافها تحت أيّ ذريعة.

وأضافت أنّ القصف ينتهك مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، المنصوص عليه في المادتين 48 و52 من البروتوكول الإضافي الأول. واعتبرت أنّ الطبيعة المدنية الخالصة للمشروع تؤكّد غياب أيّ ضرورة عسكرية لاستهدافه وانعدام التناسب.

كما اعتبرت الهيئة أنّ الاستهداف ينتهك الحقّ في الحياة والحقّ في الصحّة، مستندةً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل الحقّ في التمتّع بأعلى مستوى ممكن من الصحّة البدنية والعقلية.

ورأت الهيئة في قصف المشروع امتدادًا لسياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية في اليمن، التي قالت إنّها بدأت بقصف المستشفيات في صعدة وعبس وحيدان ورازح وغيرها، ولا تزال مستمرّة حتى اليوم. ووصفت القصف بأنّه «رسالة إجرامية واضحة» تستهدف حاضر اليمن ومستقبله، وتسعى إلى قتل الإنسان والقضاء على الأمل في العلاج والحياة.

وحمّلت الهيئة السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن الجريمة وجميع الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنها، وطالبت بمحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصّة، وفي مقدّمتها المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحّة العالمية وجميع المنظّمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى إدانة الجريمة بوضوح وصراحة، وفتح تحقيق دولي مستقلّ وشفّاف فيها. كما طالبت بتوفير حماية دولية عاجلة للمنشآت الطبية والمدنية في اليمن، ووقف استهداف القطاع الصحي.

وشدّدت الهيئة على أنّ هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنّ توثيقها مستمرّ، وأنّ العدالة ستطال مرتكبيها مهما طال الزمن. وأكّدت أنّ استهداف المستشفيات والمدن الطبية لن يثني الشعب اليمني عن صموده وثباته، وأنّ «الحقّ لا يموت، وأنّ العدالة آتية لا محالة».

المصدر: موقع المنار