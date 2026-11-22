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صورة وخبر
بالصور | صور توثق جانبا من العتاد الحربي المغتنم من معسكرات التحشيدات التابعة للعدوان السعودي بالساحل الغربي في عملية (والله أشد بأساً وأشد تنكيلا)
عربي وإقليمي
22-11-2026 18:21 مساءً
المصدر:
موقع المنار
اليمن
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