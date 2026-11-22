تحت نيران الاعتداءات.. الجنوب في عيد الاستقلال وقفات احتجاجية في النبطية وزوطر الغربية

موجز الإعتداءات الاسرائيلية جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسلنا أمين شومر. المصدر: موقع المنار