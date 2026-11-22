وزارة الخارجية والمغتربين في اليمن تبارك وأد فتنة جرف النصر وتشدّد على وحدة العراق

باركت وزارة الخارجية والمغتربين وأد فتنة جرف النصر وحقن دماء الشعب العراقي وإفشال مساعي السعودية، ومن خلفها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، مشدّدةً على أنّ وحدة الشعب العراقي هي «الصخرة التي تتحطّم عليها كل المؤامرات».

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الجهات التي حاولت سفك دماء العراقيين اليوم هي نفسها التي سفكت دماءهم خلال الاحتلال الأميركي للعراق، وجلبت تنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، اللذين وصفتهما بأنهما «إنتاج صهيوني بتمويل سعودي»، وصولًا إلى العدوان السعودي الغادر على العراق بالطيران الحربي.

وأشار البيان إلى الدور السلبي للإعلام السعودي في التعاطي مع الشأن الداخلي العراقي، ومحاولاته إثارة الفتنة وتفجير الوضع الداخلي. وأشادت الوزارة بحكمة القادة العراقيين في التعامل مع قضية جرف النصر، وفي مقدّمتهم قيادات الحشد الشعبي والحاجّ المجاهد أبو حسين الحميداوي.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقريب وجهات النظر، ولحرصها الشديد على وحدة الشعب العراقي وتجنيبه الانزلاق إلى صراع داخلي.

ودعت الشعب العراقي إلى التحلّي باليقظة التامّة والتنبّه للمخططات الأميركية والسعودية والإسرائيلية الرامية إلى إبقاء العراق في دوّامة من المؤامرات التي تستهدف وحدته ونسيجه الاجتماعي واستقراره.

وأكّدت الوزارة أنّ مجاهدي العراق بذلوا دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن بلادهم، ولطرد المحتلّ الأميركي والتكفيريين، ووجّهوا سلاحهم صوب أعداء العراق.

وأعربت عن تقديرها لموقف الشعب العراقي المتضامن مع اليمن في مواجهة العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر والتصعيد الأخير الذي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

المصدر: المسيرة نت