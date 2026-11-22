سالم فتحي يكن في عيد الاستقلال يؤكّد أنّ صون الوحدة الوطنية مسؤولية متجدّدة

أكّد الدكتور سالم فتحي يكن، بمناسبة عيد الاستقلال، أنّ الاستقلال «مسؤوليّة متجدّدة، وعهدٌ يتجدّد بالعمل والعطاء وبناء الإنسان»، مشدّدًا على أنّ اكتمال استقلال لبنان يقتضي صون وحدته الوطنيّة، وحماية هويّته، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز روح المسؤوليّة لدى أبنائه.

واستحضر يكن لبنان وطنًا للحرّيّة والكرامة والسيادة، داعيًا إلى إحياء ذكرى الاستقلال بالعمل والعطاء وبناء الإنسان وصون كرامته، وإلى التمسّك بالأمل رغم التحدّيات التي يواجهها الوطن.

وأشار إلى أنّ التربية والعلم يشكّلان ركيزتين أساسيّتين في بناء الأوطان وحماية هويّتها، وإعداد أجيال قادرة على النهوض بلبنان وصناعة مستقبل يليق بتضحيات أبنائه وتطلّعاتهم.

وسأل يكن الله أن يحفظ لبنان، وأن يمنّ على أبنائه بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن يظلّ وطنًا حرًّا سيّدًا، تسوده الكرامة ويزدهر بالعلم، وتجمع أبناءه قيم الوحدة والتضامن والعيش الكريم.

وختم بالقول «كلّ عام ولبنان وطنٌ مستقلّ، عزيزٌ، حرٌّ وآمن».

المصدر: موقع المنار