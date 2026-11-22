مستوطنات شمال الكيان الإسرائيلي بعيدة عن استعادة حياتها الطبيعية بعد عامين على وقف إطلاق النار

أفادت قناة «آي 24 نيوز» العبرية بأن مستوطنات شمال الكيان الإسرائيلي لا تزال بعيدة عن استعادة حياتها الطبيعية، بعد مرور عامين على وقف إطلاق النار.

وأوضحت القناة أن نحو ألف نسمة فقط عادوا إلى مستوطنة المطلة، فيما عاد نحو نصف سكان مستوطنة المنارة إلى منازلهم، في ظل بقاء الأضرار الهيكلية من دون إصلاح.

ولفتت إلى أن آثار الدمار لا تزال واضحة في كل مكان، إذ دُمّر أو تضرّر نحو 60% من المنازل في المطلة، فيما طالت الأضرار قرابة 75% من المنازل في المنارة.

وبحسب القناة، حذّر السكان من استمرار التهديد الأمني، فيما لا يزال الهدوء على طول الحدود الشمالية هشًّا. ويعيش العائدون تحت وطأة الخوف من تجدّد القتال، خصوصًا في ظل تقارير تتحدّث عن تعزيزات عسكرية لحزب الله.

المصدر: موقع المنار