الخارجية الايرانية تقدمت للبنان بالتهنئة فی ذکری استقلاله وعيده الوطني راجية له دوام الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تظل روابط الأخوة والصداقة بين ايران ولبنان راسخة ومتينة