الإعلام العبري: السلوك الهستيري لدى بنيامين نتنياهو إزاء انتخابات الكنيست ونتائجها يثير الشكوك ويطرح تساؤلاتٍ كبيرة حول ما يخشاه وما يدفعه إلى فقدان صوابه

رأت صحيفة يديعوت احرونوت ان السلوك الهستيري لدى بنيامين نتنياهو إزاء انتخابات الكنيست ونتائجها يثير الشكوك ويطرح تساؤلاتٍ كبيرة حول ما يخشاه وما يدفعه إلى فقدان صوابه، لدرجة تدل على جنونه واصراره على إلغاء نتائج الانتخابات والاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء.

وفي مقال بعنوان ” مما يخاف نتنياهو” قالت يديعوت احرونوت ان قلق الاخير يكمن في الوثائق الكثيرة المُخبأة في أدراج ومجلدات وخزائن وأجهزة كمبيوتر وخوادم مكتبه ، اضافت الصحفية قائلة : هناك يكمن السر، ويكمن قلق نتنياهو الشديد الذي يُحرك حملته المتعصبة والعنيفة للقضاء على أي ائتلاف بديل، وان هم نتنياهو هو أن يبقى رئيسًا للوزراء، جالسًا بأمان في مكتبه، مُطلعًا حصريًا على مواد سرية للغاية ، وربما مُحرجة للغاية، مُخبأة بين جدرانه.

المصدر: الاعلام العبري