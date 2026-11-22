بيزشكيان اصدر الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للصحة وتغير المناخ للتنفيذ

أصدر الرئيس بيزشكيان الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للصحة وتغير المناخ للتنفيذ، وجاء فيه “وفقًا للفقرات 2 و3 و6 من السياسات الصحية العامة التي أعلنها القائد الأعلى للثورة، بهدف تحقيق نهج صحي شامل وشعب يتمتع بصحة جيدة، أصدر الرئيس الإيراني الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للصحة وتغير المناخ، والتي تمت الموافقة على تنفيذها خلال الفترة من 1405 إلى 1410.

يُطلب من جميع الهيئات التنفيذية إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ الموافقات كل ستة أشهر، استنادًا إلى المؤشرات المحددة، وذلك بتحديد تحديات تنفيذ الوثيقة، وتقديم حلول مقترحة ومبنية على الأدلة لمعالجة هذه التحديات، ورفع التقرير إلى أمانة المجلس لعرضه على المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي”.

المصدر: فارس